W ostatnich tygodniach w sieci pojawiło się mnóstwo spekulacji na temat rzekomego kryzysu w małżeństwie Michelle i Baracka Obamów. Wszystko zaczęło się od wywiadu, w którym były prezydent USA otwarcie przyznał, że ich związek przechodził trudne chwile. Tymczasem najnowsze nagranie z udziałem pary rzuciło zupełnie nowe światło na ich relację. Para wzięła udział w lekkiej sesji pytań i odpowiedzi, w której odpowiadali na zabawne, ale niekiedy też osobiste i intymne pytania dotyczące ich codziennego życia jako małżeństwa. Jesteście ciekawi, jakie były ich odpowiedzi?

Zobacz wideo Niespodziewane telefony od Baracka Obamy do wyborców Bidena

Obamowie ucinają plotki o rozwodzie. Nowe nagranie mówi wszystko

Pytania zadawane w ramach podcastu "Wild Card" Michelle Obamy & Craig Robinsona były proste, ale wiele mówiły o ich relacji. Zabawa polegała na tym, że po zadanym pytaniu bez słów musieli wskazać osobę, o którą chodzi. Jak zatem wyglądały ich odpowiedzi? Oboje zgodnie wskazali Baracka jako tego, który pierwszy przeprasza po kłótni, a także jako bardziej romantycznego z tej dwójki. Michelle za to zgodnie uznali za zabawniejszą i lepszą kucharkę - choć Barack chwilę się zastanawiał, ostatecznie wskazał na żonę. Były prezydent według małżonków okazał się też tym, który częściej mówi "kocham cię" jako pierwszy. Para była też zgodna co do tego, że Michelle łatwiej przychodzi wczesne wstawanie rano. Ich reakcje nie pozostawiły złudzeń również co do tego, że była pierwsza dama Stanów Zjednoczonych jest zdecydowanie bardziej uparta niż jej mąż.

Choć zabawa miała lekki charakter, trudno nie odnieść wrażenia, że był to również subtelny sposób na uciszenie pogłosek o rzekomym kryzysie małżeńskim Obamów. Wygląda na to, że nadal tworzą zgrany duet.

Michelle Obama zaprzeczyła doniesieniom o kryzysie małżeńskim

Wspomniana sesja pytań i odpowiedzi była częścią dłuższej rozmowy Michelle i Baracka Obamów w podcaście "Wild Card", który Michelle prowadzi ze swoim bratem Craigiem Robinsonem. Michelle Obama stanowczo zdementowała pogłoski o kryzysie w małżeństwie. - Nie było ani jednego momentu w naszym małżeństwie, w którym pomyślałabym o odejściu od mojego mężczyzny. A mieliśmy naprawdę trudne chwile. (...) Przeżyliśmy mnóstwo wspaniałych chwil, mnóstwo przygód, a ja stałam się lepszym człowiekiem dzięki mężczyźnie, którego poślubiłam - wyznała. Co na to Barack Obama? Całość przeczytasz tutaj: Obamowie nie pozostawili złudzeń. Tak skomentowali doniesienia o rozwodzie