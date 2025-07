Pola i Michał Wiśniewscy doczekali się w sumie dziesięciorga dzieci. Wokalista z wcześniejszych związków ma trzy córki i syna. Pola z kolei, zanim poznała Wiśniewskiego, także miała już czwórkę dzieci. Oprócz tego małżonkowie mają dwóch synów - urodzonego w 2021 roku Falco i młodszego o dwa lata Noela. Pociechy Wiśniewskiego i jego żony są w bardzo różnym wieku, część z nich jest już dorosła, inne potrzebują jeszcze ciągłej opieki. Pola Wiśniewska, wiedząc o napiętym grafiku męża, zdecydowała się zabrać piątkę najmłodszych w pojedynkę na wakacje. W "Pytaniu na śniadanie" przyznała, że nie zawsze było łatwo.

REKLAMA

Zobacz wideo Nie ukrywa, że było jej ciężko

Pola Wiśniewska o wakacjach z dziećmi. Podzieliła się poradami

Pola Wiśniewska odwiedziła studio "Pytania na śniadanie" 18 lipca. Żona Michała Wiśniewskiego wyznała, że pobyt nad polskim morzem zarezerwowała jeszcze w lutym i, jak przyznała, na parę miesięcy nieco o tym zapomniała. Gdy przyszło do wyjazdu, okazało się, że jej mąż ma w tym czasie swoje zobowiązania, dlatego zdecydowała się wyjechać z dziećmi w pojedynkę. Po wyjeździe podzieliła się kilkoma spostrzeżeniami, które mogą pomóc innym rodzicom. - Przede wszystkim: jaskrawe czapki albo chusteczki, które pozwolą wypatrzeć dzieci w tłumie. (...) To trochę nam pozwala odetchnąć, bo jednak siedzisz na plaży non stop ze stresem i z lękiem. No i oczywiście T-shirty na zmianę w ogromnych ilościach, do tego chusteczki nawilżane i klapki zamiast sandałów, bo to ułatwia poruszanie się - mówi Wiśniewska. Żona Michała Wiśniewskiego przyznała również, że dla niej bardzo ważne było to, aby każde z dzieci miało własny plecak ze swoimi rzeczami.

Pola Wiśniewska spytana o odpoczynek na takich wakacjach. Odpowiedź może zaskoczyć

Pola Wiśniewska w śniadaniówce wyjawiła, że lęk o dzieci towarzyszył jej nie tylko podczas spędzania czasu na plaży, ale też np. w pokoju hotelowym. - Będąc jedyną dorosłą, trzeba mieć cały czas na uwadze, czy dzieci dobrze się czują, czy są najedzone, czy niczego im nie potrzeba - przyznała. Mimo to Wiśniewska stwierdziła, że podczas takich wakacji udało jej się wypocząć. - Wypoczywa się w innym trybie, ale jednak włącza się wszystkim taki "tryb wakacyjny" i jest fajnie. Myślę, że było dobrze - dodała. Co więcej, przed Wiśniewską kolejny wyjazd z dziećmi, tym razem do Turcji. - Myślę, że mamy szlaki przetarte i będzie jeszcze lepiej - podsumowała.