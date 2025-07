Gilon zareagowała na zwolnienie z programu. Tak skomentowała decyzję Polsatu

Jak już wiadomo, Karolina Gilon, dotychczasowa prowadząca popularnego show Polsatu "Ninja vs Ninja", nie pojawi się w nowym sezonie programu. Informacja o jej odejściu z produkcji zaskoczyła nie tylko widzów, ale także ją samą. Prezenterka opublikowała w sieci emocjonalne nagranie, w którym zalała się łzami.

Zobacz wideo Gilon o przyszłości w "Love Island". W jej karierze miało być inne show

Karolina Gilon nie mogła powstrzymać łez. Tak zareagowała na utratę pracy w Polsacie

Prezenterka została mamą na początku 2025 roku i w ostatnich miesiącach skupiała się na rodzinie i opiece nad nowo narodzonym synem. Choć planowała powrót do pracy po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, spotkała się z rozczarowującą decyzją stacji. W nowej odsłonie programu nie przewidziano dla niej miejsca. Na Instagramie Gilon 18 lipca zamieściła poruszające wideo, na którym, płacząc, prowadzi samochód. W opisie zamieściła gorzkie słowa. "Kiedy po macierzyńskim chcesz wrócić do pracy, ale okazuje się, że nie ma już dla ciebie miejsca" - czytamy. Prezenterka nie ukrywa, że mierzy się teraz z bolesnym doświadczeniem. "Kocham moją rodzinę najbardziej na świecie, ale to nie oznacza, że chcę zrezygnować z siebie" - dodała.

Po publikacji nagrania w sieci zawrzało. Znani znajomi Karoliny Gilon oraz fani zaczęli kierować w jej stronę słowa wsparcia. "Głowa do góry! Jesteś dużo więcej warta, widocznie ktoś obecnie tego nie docenił, a jak zamykają się drzwi, to kolejne się otwierają" napisała Agnieszka Łyczakowska. "Trzymaj się i nie poddawaj! Doświadczyłaś Bożego Cudu! Reszta się ułoży" - dodała Marianna Schreiber. Prezenterkę pocieszył także Jacek Jeschke. "Przytulam najmocniej! Jedne drzwi się zamykają, a drugie otwierają! Będzie dobrze Karola!" - napisał pod postem.

Karolinę Gilon zastąpi Marta Ćwiertniewicz

Przypomnijmy, że w nowym sezonie "Ninja vs Ninja" w roli prezenterki sprawdzi się dziennikarka sportowa, Marta Ćwiertniewicz. Jest dobrze znana widzom Polsatu Sport i ma na koncie prowadzenie takich wydarzeń jak Gala Polskiej Ligi Siatkówki czy turniej Wimbledon. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj: Polsat pozbył się Gilon z programu. Wiemy, kto ją zastąpi. To już pewne!