Romanowska pokazała, co się działo na poczcie. Nie wytrzymała

Elżbieta Romanowska, znana m.in. z roli w serialu "Ranczo", jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Regularnie dzieli się z fanami codziennymi chwilami i pasją do gotowania, co przyciąga rzesze wiernych obserwatorów. Jej ostatni post na Instagramie wyraźnie jednak odbiega od dotychczasowej tematyki. Aktorka dołączyła bowiem do grona osób, które otwarcie wyrażają swoje niezadowolenie z usług poczty. W relacji na InstaStories nie szczędziła słów krytyki i dała upust frustracji.

Elżbieta Romanowska ma dość. Pokazała, co się dzieje na poczcie

W relacji opublikowanej na InstaStories aktorka otwarcie skrytykowała działanie jednej z placówek poczty. "Poczta Polska zdecydowanie do likwidacji! Siedem okienek, czynne jedno, kolejka na godzinę" - napisała Romanowska, dołączając zdjęcie wnętrza urzędu. Zobaczysz je w naszej galerii na górze strony. To jednak niejedyna sprawa, w jakiej Romanowska postanowiła zabrać głos publicznie. W jednym z ostatnich wywiadów prowadząca program "Nasz nowy dom" szczerze odniosła się również do dramatycznej sytuacji na polskim rynku nieruchomości. Jak podkreśliła, ceny mieszkań i domów są dziś tak wysokie, że dla przeciętnej osoby własne "cztery kąty" stają się niemal nieosiągalne. - To jest bardzo trudne, bo mieszkać gdzieś trzeba, natomiast, no cóż, nie mamy na to za bardzo wpływu. To się po prostu dzieje. Możemy się zbuntować i nie kupować. Ale zawsze to jest tak: jest podaż, jest popyt. W tym przypadku też tak jest - wytłumaczyła w rozmowie z Pomponikiem. Zwróciła także uwagę na to, że najbardziej cierpią młodzi ludzie, którzy dopiero wkraczają w dorosłość. Co jeszcze powiedziała? Czytaj: Romanowska o cenach mieszkań w Polsce. Ma pomysł, żeby było taniej. Jaki? Sprytny

Nie tylko Romanowska komentuje rzeczywistość. Jacek Jeschke też nie gryzł się w język

W ślad za Elżbietą Romanowską również inni celebryci dzielą się swoimi obserwacjami. Jacek Jeschke, który wraz z żoną Hanną Żudziewicz i córką Różą spędził wakacje nad polskim morzem, na własne oczy przekonał się, jak lekkomyślnie potrafią zachowywać się niektórzy plażowicze. "Odwiedziliśmy polskie morze, ale najbardziej byliśmy zdruzgotani zachowaniem ludzi na plaży, którzy słyszą pilne komunikaty od ratowników, że nie można się kąpać w morzu, bo są silne prądy, widzą czerwoną flagę, a mimo wszystko, bez żadnych skrupułów, wchodzą z beztroską do wody. Nie wiem, czemu zawsze musi się stać tragedia, żeby ludzie zrozumieli..." - wyznał tancerz w rozmowie z Plotkiem. A jakie ma zdanie na temat cen nad polskim morzem? Zobacz: Szok, co Polacy wyprawiają nad Bałtykiem. Jeschke zdegustowany sceną na plaży