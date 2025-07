Podczas koncertu Coldplay w Stanach Zjednoczonych doszło do niezręcznej sytuacji. Incydent stał się viralem na TikToku. Na telebimie pokazano przytulającą się parę, która po chwili gwałtownie się od siebie odsunęła. Kobieta zasłoniła twarz, a mężczyzna zniknął z kadru. To od razu wzbudziło podejrzenia. Internauci zaczęli snuć teorie, że ta dwójka zdradza ze sobą swoich partnerów. Prawda wyszła na jaw szybciej, niż mogliby się spodziewać.

Znany biznesmen zdradził na koncercie Coldplay. To zrobiła jego żona

Mężczyzną na nagraniu okazał się być Andy Byron, szef znanej firmy technologicznej Astronomer. Jego żoną jest Megan Kerrigan Byron. Po tym, jak w sieci wybuchł skandal, jej konto z mediów społecznościowych nagle zostało usunięte. Jeszcze zanim profil zniknął, Megan zdążyła usunąć z niego nazwisko męża. Kobieta, z którą został przyłapany Byron, to Kristin Cabot. Oboje pracują w nowojorskim przedsiębiorstwie opartym na technologii sztucznej inteligencji, którego wartość szacuje się na 1,2 miliarda dolarów. Zgodnie z informacjami zagranicznego portalu, który bazował na LinkedInie, Byron objął stanowisko CEO w lipcu 2023 roku. Z kolei Cabot dołączyła do zespołu w listopadzie 2024 roku. Jak na razie żadne z nich nie zabrało głosu.

Nagranie z biznesmenem wywołało prawdziwą burzę. Pod filmem lawina komentarzy

Sprawa rzekomego romansu szefa Astronomer szybko znalazła się w zagranicznych mediach. Film z udziałem biznesmena i kobiety, z którą został przyłapany stał się także viralem na Tik-Toku. Pod nagraniem zaroiło się od komentarzy. "Andy ma żonę i dwoje dzieci. Kobieta na nagraniu, to jego koleżanka z pracy", "No to gość wpakował się w tarapaty. Wszyscy teraz piszą o romansie", "Naprawdę nie wiedzieli, że po stadionie krąży kamera? Mogli się powstrzymać, skoro mieli coś do ukrycia" - czytamy.