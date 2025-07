Kinga Zawodnik zyskała popularność dzięki programowi "Dieta czy cud?" emitowanemu w TVN Style, gdzie sprawdzała różnego rodzaju diety. Dziś celebrytka ma za sobą operację bariatryczną, a w mediach społecznościowych relacjonuje, jak wygląda jej życie po tak dużej zmianie. Zawodnik w ostatnim czasie podjęła również decyzję o wybudowaniu wymarzonego domu, czym także chwali się na Instagramie.

Kinga Zawodnik buduje dom. Tak dziś wygląda jej posiadłość

Kinga Zawodnik czynnie zaangażowana jest w budowę domu. Co jakiś czas publikuje na Instagramie filmiki, pokazując fanom postępy na budowie. 17 lipca na jej profilu pojawiło się kolejne nagranie. "Jak przystało na dobrą inwestorkę, chcę dopilnować wszystkiego sama, a przy okazji nauczyć się nowych rzeczy. Zobaczcie, jak mi idzie, kiedy staram się oszczędzić materiał, powbijać wszystkie wkręty i wykorzystać na maksa pomoc doradcy technicznego na budowie. Nie potrzebuje nawet narzędzi pomiarowych, żeby równo zasunąć rąbek" - napisała w opisie postu. - Dziś zobaczycie mnie, jak radzę sobie na dachu - zapowiedziała na nagraniu. Dzięki widokowi z góry możemy zobaczyć, że jej posiadłość jest w otoczeniu przyrody - z jednej strony las, z drugiej zielone pole.

Zawodnik pojawiła na dachu, gdzie pracował jeden z członków ekipy budowlanej. Następnie możemy zobaczyć, że w skupieniu pomaga w pracach budowlanych, koncentrując się na odpowiednim umieszczeniu wkrętów w deskach. Następnie duet umieszczał na dachu blachy. - Kochani, to nie jest wcale trudne - twierdziła. Widać, że Zawodnik bardzo zaangażowała się w wykańczanie swojej wymarzonej nieruchomości.

Kinga Zawodnik pokazała, jak wyglądała, gdy była w gimnazjum

Gwiazdy chętnie dzielą się zdjęciami z przeszłości - szczególnie z czasów szkolnych. W tym gronie znajduje się Kinga Zawodnik, która opublikowała fotografię sprzed lat. Celebrytka na ujęciu stoi w fartuchu na tle tablicy Mendelejewa i robi eksperyment chemiczny z próbówką w dłoni. "Tak, to ja. To zdjęcie jest z gimnazjum, chyba druga klasa... Zawsze chciałam być anestezjologiem, ale jak widać, moje życie potoczyło się inaczej... Kocham swoje życie" - napisała w poście na Instagramie. Wspomniane zdjęcie znajdziecie tutaj: Zawodnik przeszła operację bariatryczną. Pokazała zdjęcie z gimnazjum. "Tak, to ja"