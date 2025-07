Khloé Kardashian ponownie znalazła się w centrum medialnej burzy po wypowiedziach w najnowszym odcinku swojego podcastu "Khloé in Wonderland". Gwiazda reality show stwierdziła, że "już nie edytuje swoich zdjęć na Instagramie", co wywołało falę krytyki i niedowierzania ze strony fanów.

Khloé Kardashian rezygnuje z używania Photoshopa? "Nie chcę tak wyglądać"

W rozmowie Khloé Kardashian przyznała, że w przeszłości często używała Photoshopa, ale - jak stwierdziła - dziś już tego nie robi. Wyznała też, że robiła to, gdy była pod presją otoczenia i mediów, które promowały nierealistyczne standardy piękna. - Wszyscy byliśmy uzależnieni od filtrów. Patrzę na stare zdjęcia i myślę, że wyglądałam jak postać z kreskówki - przyznała w podcaście "Khloé in Wonderland". Po chwili dodała, że potrzebowała czasu, by zmienić podejście do własnego wyglądu. - Musiałam przeprogramować swój umysł. To nie jestem prawdziwa ja i nie chcę tak wyglądać - stwierdziła otwarcie.

Khloé Kardashian pod ostrzałem po kontrowersyjnych słowach o Photoshopie. "Przestań kłamać"

Mimo wspomnianych wcześniej zapewnień wielu fanów nie daje wiary jej słowom. W mediach społecznościowych pojawiły się liczne komentarze podważające jej szczerość. Internauci zauważyli, że nawet wideo z podcastu, w którym Kardashian opowiada o rezygnacji z filtrów, wygląda, jakby zostało poddane obróbce. "To wideo ma filtr. O czym my w ogóle mówimy?", "Kiedy mówisz 'w przeszłości', masz na myśli wczoraj?", "Khloé, przestań kłamać. Wiemy, że nadal to robisz" - pisali oburzeni internauci. Jak donosi portal Page Six, krytyka miała się nasilić również po tym, jak w kwietniu fani na portalu Reddit porównali surowe ujęcia z sesji zdjęciowej promującej podcast z ostatecznie opublikowanymi, wyretuszowanymi wersjami. Różnice według nich były widoczne gołym okiem - wyliczali wygładzoną twarz, zmieniony kontur ciała czy inną fakturę skóry. Przedstawiciel Kardashian nie skomentował jeszcze zarzutów ze strony internautów. ZOBACZ TEŻ: Khloe Kardashian wyznała prawdę. To sobie poprawiła. Lista jest długa