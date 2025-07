Denise Richards zdobyła popularność ponad dwie dekady temu. Zobaczyliśmy ją wówczas jako "dziewczynę Bonda", gdy w 1999 roku zagrała u boku Pierce Brosnana w filmie "Świat to za mało". Amerykańska aktorka, która cały czas aktywna jest w branży (w 2025 roku zobaczymy ją w dwóch filmach), postanowiła oskarżyć byłego partnera o przemoc domową. Portal People dotarł do treści dokumentów sądowych.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Kupisz wspomina przemoc w szkole lat 70.: Ja się w tym wychowałem i wydawało mi się, że tak ma być

Denise Richards oskarża byłego partnera o przemoc domową. Szokujące słowa

Denise Richards wyszła za Aarona Phypersa w 2018 roku. Po siedmiu latach małżeństwa para się rozstała. To mąż złożył wniosek o rozwód wraz z początkiem lipca tego roku, a powodem miały być "różnice nie do pogodzenia". Portal People dotarł do zeznań aktorki. W dokumentach sądowych pojawiają się zeznania Richards, która twierdzi, że były partner się nad nią znęcał. Dołączyła również zdjęcia po rzekomych napaściach. W treści dokumentów znalazły się przerażające opisy przemocy, którą miał stosować były mąż aktorki. Z relacji Richards wynika również, że Phypers miał grozić, że ją zabije. "Płakał, błagał, bym została i obiecywał pomoc - nic z tego nigdy się nie wydarzyło" - zeznała aktorka.

Ostatnie rzekome napaści miały odbywać się pomiędzy 4 a 14 lipca. Wówczas aktorka miała poprosić Phypersa i jego rodzinę o wyprowadzenie się z wynajmowanych przez nią kamienic. Aktorka twierdzi, że 4 lipca były partner się do niej zbliżył i "wykrzykiwał poniżające wulgaryzmy", nazywając ją "d****ą", "p***ą" oraz "kawałkiem g***a".

Denise Richards twierdzi, że mąż trzymał w domu nielegalną broń

Według słów Richards, przez czas trwania ich małżeństwa Aaron "groził, że zabije ją, siebie i policję", przez co bała się zgłosić sprawę. Aktorka przyznała również, że Phypers miał posiadać "co najmniej osiem niezarejestrowanych pistoletów" i "wiele kamizelek kuloodpornych". Gwiazda twierdzi również, że były partner wielokrotnie przeglądał jej telefon oraz komputer. "Aaron obudził mnie i krzyknął do mnie: 'Ty j****a s**o. Wszedłem na twój komputer i zobaczyłem twoje wiadomości'" - przekazała.

16 lipca Sądu Najwyższego Kalifornii wydał tymczasowy zakaz zbliżania się Phypersowi do byłej partnerki. Richards nie wnioskowała o zakaz zbliżania się do jej dzieci - oprócz dorosłych pociech ma również 14-letnią Eloise, którą adoptowała. Chociaż aktorka niegdyś twierdziła, że Phypers adoptował Eloise, w dokumentach sądowych stwierdziła, że "nie mają małoletnich dzieci".

Potrzebujesz pomocy?

Doświadczasz przemocy domowej? Szukasz pomocy? Możesz zgłosić się na przykład do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Bezpłatna infolinia czynna jest całodobowo pod numerem telefonu 800 12 00 02. Więcej informacji znajdziesz na tej stronie.

Jeśli występuje zagrożenie życia - dzwoń na numer alarmowy 112.