Bawił fanów "Klanu". Mało kto wiedział, co tak naprawdę przeżywał

Andrzej Strzelecki, chociaż z biegiem lat stał się jedną z bardziej rozpoznawalnych postaci polskiego świata kultury, początkowo wcale nie planował kariery aktorskiej. Był zainteresowany dziennikarstwem, a swoje pierwsze kroki stawiał w redakcji "Świata Młodych". Do szkoły teatralnej trafił niemal z rozpędu - decyzję o egzaminie podjął, jak sam później mówił, kierując się wygodą. Akademia była po prostu… najbliżej jego domu.

Z biegiem lat Strzelecki stał się nie tylko cenionym aktorem i reżyserem, ale też pedagogiem - wykładał w Akademii Teatralnej w Warszawie, a przez dwie kadencje pełnił funkcję jej rektora. Na ekranie najbardziej pokochali go widzowie "Klanu", gdzie przez wiele lat wcielał się w postać doktora Koziełły. Co ciekawe, jak wspominali jego bliscy, ten serialowy wizerunek miał sporo wspólnego z prywatnym Strzeleckim, który również był uznawany za człowieka spokojnego. Życie uczuciowe aktora przypominało scenariusz filmowy. Na studiach przeżył bolesne rozczarowanie, gdy jego narzeczona, Anna Szczepaniak, zakochała się w innym aktorze i zerwała zaręczyny tuż przed ślubem. Pierwsze małżeństwo Strzeleckiego, z Ewą Czarniecką, również nie przetrwało próby czasu, chociaż owocem tej relacji była córka Joanna. W międzyczasie w życiu aktora pojawiła się studentka - Anna Majcher. Ich związek, mimo iż był pełen namiętności i emocji, to także zakończył się rozstaniem. Następnie Strzelecki poślubił aktorkę Joannę Pałucką, z którą doczekał się syna.

Andrzej Strzelecki zachorował na nowotwór. Niedługo potem zmarł

Strzelecki poza teatrem i kamerą pasjonował się golfem - to właśnie na polu golfowym odnajdywał spokój i radość. Tam też spędzał czas z synem, łącząc rolę ojca z chwilami relaksu. W 2020 roku świat aktorski wstrzymał oddech - Strzelecki zachorował na nowotwór płuc i oskrzeli. Diagnoza była bezlitosna - choroba była nieoperacyjna, a jedyną nadzieją pozostała terapia eksperymentalna w USA. Koszt leczenia był ogromny, więc w internecie ruszyła zbiórka pieniędzy. Znajomi, aktorzy i fani zjednoczyli się, by pomóc. Ministerstwo Zdrowia ostatecznie wydało zgodę na sprowadzenie leków z zagranicy. Niestety, leczenie nie przyniosło oczekiwanych rezultatów. Andrzej Strzelecki zmarł 17 lipca 2020 roku w wieku 68 lat.