Media obiegła smutna wiadomość o śmierci piosenkarki Connie Francis, która zasłynęła przebojem "Everybody's Somebody's Fool" w 1961 roku. Artystka trafiła do szpitala z powodu bólu. Jeszcze 4 lipca Connie Francis kontaktowała się z fanami i informowała, że czuje się lepiej. Wiadomość o jej odejściu 17 lipca przekazał jej przyjaciel Ron Roberts.

REKLAMA

Zobacz wideo Aldona Orman miała wypadek w Albanii. Zdradza, że groził jej paraliż do końca życia. Wspomina też sepsę i śmierć kliniczną

Nie żyje Connie Francis. "Z ciężkim sercem i ogromnym smutkiem przekazuję tę informację"

Ron Roberts to prezes wytwórni Concetta Records, który od lat przyjaźnił się z Connie Francis. 17 lipca przekazał na Facebooku, że jego przyjaciółka odeszła. "Z ciężkim sercem i ogromnym smutkiem przekazuję informację o śmierci mojej drogiej przyjaciółki Connie Francis, która zmarła wczoraj wieczorem" - czytamy. W dalszej części publikacji wspomniał o fanach wokalistki.

Wiem, że Connie ucieszyłaby się, że jej fani są jednymi z pierwszych osób, które dostaną tę smutną wiadomość

- podkreślił i zapowiedział, że kiedy tylko będzie to możliwe, poda więcej szczegółów. Na początku lipca Connie Francis trafiła do szpitala z powodu uporczywego bólu. 2 lipca przekazała, że przechodzi badania kontrolne w szpitalu. Artystka zmarła w wieku 87 lat.

Connie Francis była pierwszą artystką solową, której piosenka "Everybody's Somebody's Fool" dotarła na pierwsze miejsce listy przebojów Billboard Hot 100. Była rówieśniczką Elvisa Presleya i podbijała rynek muzyczny kolejnymi singlami. Ostatnio jedna z jej piosenek zyskała drugie życie na TikToku.

Utwór Connie Francis zyskał drugie życie. Stał się viralem na TikToku

Connie Francis była u szczytu sławy, kiedy w 1962 roku wydała swój przebój "Pretty Little Baby". Utwór trafił na listy przebojów, ale nie osiągnął spektakularnego sukcesu. Po upływie szczęściu dekad piosenka została użyta przez jednego z użytkowników TikToka i stała się viralem. Z dnia na dzień stała się niezwykle popularna i kolejne osoby dogrywały filmiki do tej chwytliwej melodii. W pierwszych miesiącach 2025 roku powstało aż 15 milionów nagrań wykorzystujących ten utwór. Więcej przeczytasz tutaj: Ta piosenka nie podbiła list w latach 60. Zrobiła to w 2025 roku. 14 mln odtworzeń w siedem dni