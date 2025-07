W czwartek 17 lipca, królowa Camilla obchodziła 78. urodziny. Na instagramowym profilu The Royal Family opublikowano z tej okazji nowe zdjęcie ukochanej króla Karola. Obok zdjęcia pojawiły się też życzenia, a pod nim lawina komentarzy. Internauci nie przeszli obok postu obojętnie.

Królowa Camilla obchodziła 78. urodziny. Na Instagramie pojawił się nowy portret

Na zdjęciu, które trafiło na Instagram z okazji urodzin monarchini, królowa Camilla spogląda w obiektyw i szeroko się uśmiecha. Zaprezentowała się w sukience z kołnierzykiem w kolorowy wzór. Widać na niej egzotyczne elementy - palmy i tukany. Do tego królowa dobrała złote kolczyki i wystylizowała swoje włosy, wywijając je na zewnątrz, niemal w stylu lat 70. "Zdjęcie zostało zrobione w tym miesiącu w ogrodzie w Raymill, prywatnym domu Jej Królewskiej Mości w Wiltshire, przez Chrisa Jacksona" - czytamy w opisie do fotografii. Na profilu pojawiła się również druga fotografia, w której podziękowano za wszystkie życzenia przesłane królowej.

Gdy tylko urodzinowe zdjęcie królowej Camilli trafiło na Instagram, internauci natychmiast ruszyli do komentowania. Posypały się głównie życzenia. "Wszystkiego najlepszego dla królowej", "Boże chroń królową! Wszystkiego najlepszego", "Wspaniałych urodzin" - pisali internauci. Niektórzy internauci wbijali też niemiłe szpile w tym wyjątkowym dla królowej dniu. Wśród komentarzy pojawiły się bowiem również gify przedstawiające księżną Dianę. Ci, którzy interesują się życiem rodziny królewskiej, doskonal wiedzą, że król Karol zdradzał Dianę z Camillą. Ich romans trwał lata, aż w końcu doprowadził do rozwodu Karola z Dianą.

W marcu 2025 doszło do szokującego odkrycia. Okazało się bowiem, że pokojówka znalazła ręcznie zapisany dokument, który był testamentem księżnej Diany. Jak przekazał portal RadarOnline, miał zostać napisany pięć tygodni przed śmiercią kobiety. W dokumencie księżna zapisała swoją ostatnią wolę. Wspomniała nawet o królowej Camilli. Chciała zadbać o to, aby rywalka nic nie dostała. "Cokolwiek zostanie w moich apartamentach, chcę, żeby zostało usunięte po mojej śmierci, aby druga żona Karola nie mogła mieć żadnej z tych rzeczy" - podkreśliła. Zostawiła jej jednak "500 powieści romantycznych". Co ciekawe, dodała, że na marginesach znajdują się "pewne notatki". Camilla miała dostać też butelkę ginu z podpisem: "Toast za drugie miejsce". Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.