Jesienią rusza nowa 17. edycja "Tańca z gwiazdami". W tym roku show świętuje swoje 20-lecie, więc producenci zadbali, aby programie znalazły się największe gwiazdy. Już wiadomo, że w show pojawią się Ewa Minge, Tomasz Karolak, Michał Czernecki, Maja Bohosiewicz, Katarzyna Zillmann, Wiktoria Gorodecka i znana z "Klanu" Barbara Bursztynowicz. Na parkiet powróci także Agnieszka Kaczorowska, która wzbudzała ogromne emocje w duecie z Filipem Gurłaczem. Jak donosi "Super Express", tancerka już zaczęła intensywne treningi.

Agnieszka Kaczorowska przyłapana na treningu z Marcinem Rogacewiczem

Już od dawna spekulowano, że do nowej edycji "Tańca z gwiazdami" dołączy znany z "Komisarza Alexa" Marcin Rogacewicz. Informator Pudelka wyjawił, że w planach jest sparowanie aktora z Agnieszką Kaczorowską. - Negocjacje trwały bardzo długo, ale ostatecznie dał się przekonać. Cieszymy się, że stworzy duet z Agnieszką Kaczorowską. Już teraz ich relacja budzi ogromne emocje, co z pewnością przełoży się również na zainteresowanie programem - zdradził. Już od jakiegoś czasu spekulowano, że Kaczorowską i Rogacewicza połączyło coś więcej niż jedynie koleżeńska relacja. Para publicznie nie wypowiadała się na ten temat, ale jakiś czas temu została przyłapana na czułościach. Na zdjęciu uwieczniono także ich pocałunek.

Jak donosi 17 lipca "Super Express" Kaczorowska i Rogacewicz wybrali się na wspólny trening tańca, wiec wszystko wskazuje na to, że informacje o udziale aktora w programie mogą wkrótce zostać oficjalnie potwierdzone. Podczas treningu Rogacewiczowi towarzyszył syn, więc atmosfera była bardzo rodzinna. Będziecie oglądać zmagania Kaczorowskiej i Rogacewicza na parkiecie?

Agnieszka Kaczorowska o swoich planach na przyszłość. "Tego nauczyło mnie życie"

Agnieszka Kaczorowska jakiś czas temu w rozmowie z "Faktem" wyznała, że mimo zakończonego niedawno małżeństwa nadal nie traci wiary w miłość. Podkreśliła, że jak na razie skupia się na tym, co jest tu i teraz. - Życie nauczyło mnie, że myślenie, co będzie za dziesięć lat, nie jest nic warte. Wiadomo, że trochę w przyszłość się wybiega, bo planuje się pewne sprawy, wykańczam chociażby nowy dom, projekty zawodowe też wymagają zrobienia kalendarza, ale jedyne, o czym teraz marzę, to spokój każdego dnia - podsumowała.