Po wieczorze wyborczym Karola Nawrockiego w sieci zaczęły pojawiać się wpisy na temat zachowania jego córki Kasi, która skakała i wysyłała serduszka do kamer. Jeden z przykrych komentarzy miał pojawić się na koncie nauczycielki pracującej w I Liceum Ogólnokształcącym w Bochni. "Z*****a się?" - brzmiał. Kobieta miała przekonywać, że ktoś włamał się na jej konto. Podobno złożyła zawiadomienie na policję, które później zostało wycofane. Teraz w sieci pojawiły się nowe informacje.

Nauczycielka odeszła ze szkoły po aferze z córką Karola Nawrockiego. "Rozwiązanie stosunku pracy..."

Jak podaje krakowska redakcja "Gazety Wyborczej", 13 czerwca nauczycielka "wycofała z policji swój wniosek o ściganie sprawcy włamania na konto". Artur Pasek, wicekurator oświaty, skomentował te doniesienia. "Skoro pani wycofała swój wniosek, można domniemywać, że nie jest tak, jak pierwotnie utrzymywała, że ktoś włamał się na jej konto. To uprawdopodabnia wersję, że sama mogła zamieścić ten wpis" - przekazał. Na stronie krakow.wyborcza.pl pojawiła się także informacja o tym, że podobno kobieta nie pracuje już w liceum w Bochni. "Jak informuje nas wicedyrektor Pączek, odeszła na własne żądanie" - czytamy. Wicekurator oświaty wspomniał o tym, że wszczęto postępowanie dyscyplinarne w tej sprawie. "Rozwiązanie stosunku pracy nie zmienia sytuacji, bo do deliktu dyscyplinarnego doszło w czasie, kiedy ta pani była nauczycielką" - powiedział Artur Pasek.

Marta Nawrocka ostro o hejterach. Tak podsumowała ich komentarze

Po wyborach prezydenckich Marta Nawrocka porozmawiała ze swoim synem Danielem. Wspomniała, że zamierza walczyć z hejterami córki i chronić ją przed negatywnymi komentarzami. - To, że na małe dziecko wylała się fala hejtu, jest naprawdę przykre. Nie powinno to się wydarzyć i będę walczyć o to, żeby te komentarze zniknęły z sieci, żeby nasza córka jak dorośnie, ani żeby jej koleżanki tego nie pokazały, albo żeby sama tego nie przeczytała, bo to będzie dla niej przykre doświadczenie i może to się odbić na jej psychice - opowiadała w rozmowie.