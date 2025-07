IShowSpeed to popularny amerykański youtuber i streamer. W ubiegłym roku 20-latek odwiedził Polskę i był zachwycony naszym krajem. Teraz Amerykanin znowu zawitał nad Wisłę. Na razie nie wiadomo, co go sprowadza do naszego kraju. Jakiś czas influencer rzucił sportowe wyzwanie Ewie Swobodzie. Lekkoatletka stwierdziła, że jeśli IShowSpeed pojawi się w Polsce, być może stanie z nim do biegowego pojedynku. Czy właśnie to jest celem podróży youtubera?

Zobacz wideo Ewa Swoboda z wyjątkową nagrodą za pobicie halowego rekordu Polski. Otrzymała ją na gali Złote Kolce

IShowSpeed przyleciał do Polski. Zrobił tatuaż popularnemu influencerowi

IShowSpeed za wszelką cenę stara się urozmaicać swoje streamy, aby przyciągnąć jak najwięcej widzów. Podczas wizyty w Polsce wpadł na pomysł zrobienia tatuażu jednemu z influencerów. Wybór padł na Kacpra Błońskiego. Sesję tatuowania na żywo śledziły tysiące internautów. Polak do końca nie wiedział, jaki wzór znajdzie się na jego przedramieniu. Ostatecznie okazało się, że streamer "ozdobił" jego ciało dość koślawym napisem "CR7" (inicjały Cristiano Ronaldo). Błoński wydawał się jednak całkiem zadowolony i w nagrodę poczęstował youtubera lodem firmowanym swoim nazwiskiem. IShowSpeed nie traci ani chwili, a jego terminarz podczas wizyty w Polsce jest przepełniony. Chwilę po zakończeniu sesji tatuowania Amerykanin udał się na boisko, aby zagrać w piłkę z Tymoteuszem Puchaczem. Towarzyszył im też Mata.

Wojtek Gola zaapelował do fanów ws. IShowSpeeda. Poprosił o wyrozumiałość

IShowSpeed cieszy się w Polsce ogromną popularnością. Fani nie odstępują youtubera na krok. Wojtek Gola zaapelował na InstaStories do fanów, aby nie przekraczali pewnych granic. - Chciałem was prosić o zachowanie kultury i o wyrozumiałość. Przede wszystkim pamiętajcie, że IShowSpeed też jest człowiekiem. Po ostatniej wizycie było dobrze, ale wiem, że może być jeszcze lepiej, chociaż teraz jego popularność znacznie wzrosła. Dlatego prosiłbym was, żeby pokazać zarówno jemu, jak i innym krajom, że Polacy to kulturalny naród, który potrafi być naprawdę super - przekazał celebryta w mediach społecznościowych.