Rozwód Kaczorowskiej i Peli nabiera tempa. Do sądu wpłynął pozew. Kto złożył?

Małżeństwo Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli trwało niemal siedem lat. Przez ten czas uchodzili za zgraną parę, wychowując dwie córki. Wszystko jednak zmieniło się na początku października 2024 roku, kiedy media obiegła wiadomość o ich rozstaniu. Jak donosi Pudelek, po dziewięciu miesiącach od rozstania oficjalnie rozpoczął się ich proces rozwodowy. Wiadomo już, z czyjej inicjatywy wpłynął pozew.

Agnieszka Kaczorowska złożyła pozew rozwodowy. Czy szykuje się sądowa batalia?

Jak ustalił Pudelek, to właśnie Agnieszka Kaczorowska zdecydowała się jako pierwsza złożyć pozew do sądu. Para przez wiele miesięcy próbowała dojść do porozumienia w sprawie rozwodu. Rozważano zawarcie ugody, która miałaby ułatwić rozstanie i zapobiec długotrwałym rozprawom sądowym. Niestety, rozmowy te nie przyniosły oczekiwanych efektów, a relacje między byłymi partnerami zaczęły się pogarszać. W tle pojawiły się wzajemne oskarżenia i coraz bardziej napięta atmosfera.

Pela w jednym z wywiadów wyznał, że z powodu zaangażowania Kaczorowskiej w "Taniec z gwiazdami" sprawy rozwodowe zostały zepchnięte na dalszy plan. Tancerz przyznał również, że to żona miała zająć się formalnościami, a on sam nadal spłaca kredyt za wspólny dom. Co więcej, zapowiedział, że dysponuje "teczką dowodów" przeciwko Kaczorowskiej, które w razie potrzeby może przedstawić w sądzie.

Maciej Pela i Agnieszka Kaczorowska mają wspólny dom. Wiadomo, co się z nim stanie

Choć Maciej Pela i Agnieszka Kaczorowska już od jakiegoś czasu nie są razem, wciąż łączy ich wspólna własność - dom, który kupili w trakcie trwania małżeństwa. Podczas jednej z sesji Q&A na Instagramie Pela odpowiedział na pytanie internauty dotyczące przyszłości tej nieruchomości. Zdradził, że planowana jest jej sprzedaż. "Tak, dom zapewne będzie sprzedany. Ale wygląda na to, że droga do tego będzie bardzo długa" - skwitował.