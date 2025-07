Kamilla Baar zadebiutowała w filmie "Vinci" w 2004 roku. Wcieliła się w rolę utalentowanej studentki konserwacji zabytków krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, która wraz ze swoim dziadkiem wykonuje na zlecenie replikę dzieła "Dama z łasiczką". Baar wystąpiła w filmie u boku Borysa Szyca (Szerszeń) oraz Roberta Więckiewicza wcielającego się w rolę Cumy. W ubiegłym roku kultowy już film świętował swoje 20-lecie. Aktorzy niedawno ponownie spotkali się na planie i zagrali w drugiej części, która już 25 lipca będzie miała swoją premierę. Jak dziś wygląda Kamilla Bar, wcielająca się w rolę Magdy? Od premiery kultowego kryminału niewiele się zmieniła.

Kamilla Baar po dwóch dekadach wróciła na plan filmu Machulskiego. "Dwóch panów i ja"

Film "Vinci" Juliusz Machulskiego po ponad dwóch dekadach w końcu doczekał się kontynuacji. Na ekranie po raz kolejny zobaczymy dawną obsadę, która po 20 latach przerwy ponownie spotkała się na planie, czyli Kamillę Baar, Borysa Szyca, Roberta Więckiewicza, Marcina Dorocińskiego i Łukasza Simlata. Do obsady dołączyli także nowi aktorzy w tym m.in. Zofia Jastrzębska, Piotr Witkowski i Jędrzej Hycnar. Do premiery zostało już tylko kilka dni, więc aktorzy przypominają o nowym dziele Machulskiego. Kamilla Baar opublikowała zdjęcie z planu w towarzystwie swoich filmowych kolegów i zachęciła widzów do wypadu do kina.

Dwóch panów i ja. Proszę państwa, "Vinci 2" już za chwilę w kinie. Zapraszam

- napisała.

Fani nie mogą doczekać się premiery "Vinci 2". "Bardzo dobrze wyglądacie. Wataha znów w akcji"

W sekcji komentarzy odezwali się fani filmu, którzy z niecierpliwością odliczają dni do premiery. Zwrócono uwagę na to, iż mimo upływu ponad dwóch dekad, aktorzy niewiele się zmienili. "Super, bardzo dobrze wyglądacie. Wataha znów w akcji", "Kamilla wymiata", "Pamiętam premierę pierwszej części, gdzie indziej jak nie w Krakowie obejrzeć drugą", "Super. Mam nadzieję, że będzie tak samo świetny, jak pierwsza część" - czytamy w komentarzach. Wybieracie się na premierę filmu?