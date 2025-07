Zakup wymarzonego domu w Hiszpanii miał być początkiem nowego etapu, tymczasem Blanka Lipińska szybko przekonała się, że nieruchomość kryje wiele nieprzyjemnych niespodzianek. "To nie jest klątwa, tylko kraj, gdzie wszystko robią na o*******l" - napisała w niedawnym wpisie. Brak prądu w niektórych gniazdkach, przeciekające rury i notorycznie wywalające korki to tylko jedne z wielu problemów, z którymi musi się teraz zmagać autorka "365 dni". Na jej profilu właśnie pojawiła się relacja z czyszczenia basenu i... nie zgadniecie. Z nim też jest problem.

Blanka Lipińska musiała uzbroić się w cierpliwość. Czyszczenie basenu zajęło dłużej, niż myślała

- To jest kolejny dzień naszych perypetii z basenem - zaczęła w najnowszej relacji poirytowana Blanka. Na nagraniu widzimy jej ukochanego, który stara się doprowadzić strefę relaksu do porządku. Nie jest to jednak wcale takie proste, ponieważ, jak zaznaczyła celebrytka, nikt nie potrafi odetkać odpływu odprowadzającego brudną wodę. - Były już różne firmy. Sześć razy. Musimy wylewać sobie wodę z filtra. Zamiast przez odpływ, to my wylewamy sobie na trawę, pod krzaki - tłumaczyła, pokazując, jak wygląda cały proces. Po kilku godzinach mozolnej pracy basen wreszcie zaczął nabierać bardziej zachęcającego wyglądu - głównie dzięki cierpliwości i zaangażowaniu jej partnera.

Blanka Lipińska o życiu w Hiszpanii. Jeden wielki chaos

Kupując dom, Lipińska myślała, że posiadłość będzie wymagać jedynie delikatnego remontu. "Kto mógł wiedzieć, że te wszystkie problemy i tragedie kryją się wewnątrz?" - pisała poirytowana. Problemy, na które natknęła się celebrytka to jedno. Skomplikowane okazało się również znalezienie odpowiednich fachowców. "Możesz zapomnieć, że ktoś ci tu coś naprawi, zrobi to dobrze albo, że w ogóle przyjdzie, jak się umówi" - napisała. Na pytanie, czy coś ją szczególnie zaskoczyło w Hiszpanii, autorka popularnej serii książek odpowiedziała krótko, ale wymownie. "Wszystko. Począwszy od naszego 'przedsionka piekła' na prawnikach skończywszy".