Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor od lat dzielą się z fanami nie tylko kulisami swojej pracy, ale i również fragmentami codziennego życia. W 2022 roku zakochani zaskoczyli obserwatorów informacją, że spełnili jedno ze swoich marzeń - stali się właścicielami nieruchomości w słonecznej Hiszpanii. Wnętrze posiadłości pary robi wrażenie.

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor pokazali swoje hiszpańskie gniazdko. Widok z tarasu zapiera dech

Rezydencja Dowborów mieści się w Marbelli, urokliwej miejscowości położonej na Costa del Sol, która od lat przyciąga gwiazdy, sportowców i turystów spragnionych słońca i spokoju. Jak zdradziła Koroniewska, decyzja o zakupie domu nie była długo planowana. "Czasem najbardziej szalony pomysł okazuje się najlepszą decyzją w twoim życiu" - wyjawiła gwiazda we wpisie opublikowanym w połowie 2022 roku. Trzeba przyznać, że dom, w którym zamieszkali zakochani, robi wrażenie. To przestronna, dwupiętrowa, otoczona egzotyczną roślinnością willa z dużym tarasem, z którego można zobaczyć miasto i Morze Śródziemne. Ich hiszpański azyl zachwyca nie tylko urokiem, ale też atmosferą. Wnętrza utrzymane są w jasnych kolorach, które idealnie komponują się z drewnianymi meblami i dodatkami. Ogromne okna wpuszczają do środka mnóstwo naturalnego światła, nadając jej przytulny, ale jednocześnie nowoczesny charakter. Widać, że całość urządzona jest z pomysłem. Zdjęcia z willi znajdziecie w naszej galerii.

Joanna Koroniewska wylicza wady życia w Hiszpanii. "W Polsce czuję się bezpieczniej"

Choć życie w Marbelli ma wiele plusów, to jest kilka aspektów, które sprawiają, że Polska wciąż pozostaje Dowborom bliższa. - Nie mamy kiszonych ogórków. Nie mamy pysznych kotletów schabowych i mielonych, które jem w ilościach wielkich, mimo że wszyscy mówią, że na pewno nie (...). Myślę, że [Hiszpania - przyp. red.] ma piękną pogodę, chociaż ostatnie dwa miesiące pokazały, że to w Polsce jest ładniej, bo tam pada cały czas, więc te anomalie pogodowe są wszędzie. Na pewno w Polsce czuję się bezpieczniej niż tam - tłumaczyła Koroniewska w rozmowie z Plotkiem.