Kaczorowska i Rogacewicz przyłapani razem w restauracji. Tak się zachowywali

Od jakiegoś czasu wrze od plotek na temat relacji Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza. Choć oficjalnie nie potwierdzili swojego związku, ich publiczne wystąpienia tylko podsycają spekulacje. Teraz para została zauważona podczas wspólnej wizyty w restauracji.

Agnieszka Kaczorowska w restauracji z Marcinem Rogacewiczem. Towarzyszyły im córki tancerki

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz zostali przyłapani przez fotoreporterów "Faktu" w jednej z restauracji. Okazja była wyjątkowa - w środę, 16 lipca, tancerka obchodzi bowiem 33. urodziny. Towarzyszyły im córki Kaczorowskiej: sześcioletnia Emilia i czteroletnia Gabriela. Na zdjęciach widać, jak uczestnicy spotkania miło spędzają czas - delektują się lemoniadą i spożywają posiłek. Jak przekazał "Fakt", na miejscu nie zabrakło uścisków, bliskości, a nawet pocałunków - wszystko to uchwycono na zdjęciach.

To nie pierwszy raz, gdy Kaczorowska i Rogacewicz pojawiają się razem publicznie. Już w lutym zostali zauważeni podczas wspólnego spaceru po warszawskich Łazienkach Królewskich. Od tamtej pory co jakiś czas pojawiają się razem, wywołując podekscytowanie wśród fanów. Choć zainteresowanie ich relacją rośnie z dnia na dzień, para konsekwentnie nie odnosi się publicznie do pojawiających się doniesień.

Agnieszka Kaczorowska świętuje 33. Ma pewne refleksje

Agnieszka Kaczorowska obchodzi urodziny w refleksyjnym nastroju. W rozmowie z "Faktem" aktorka "Klanu" podkreśliła, że dobrze czuje się z wiekiem, a miniony rok przyniósł jej wiele ważnych lekcji. Nauczyła się ufać swojej intuicji, działać zgodnie z pasją i - jak sama przyznała z uśmiechem - cenić wartość milczenia. "Kolejną lekcją jest uświadomienie sobie, że milczenie jest złotem (śmiech). Bardzo dużo nauczyłam się też o ludziach, otworzyłam się na nowe znajomości i wiele dzięki nim zyskałam" - wyznała Kaczorowska. Dziś pragnie spokoju, a co z miłością? "W miłość nie tracę wiary, bo to najpiękniejsze co w życiu istnieje, tylko trzeba tę miłość odpowiednio zdefiniować. Prawdziwa miłość jest wolna, jest bezwarunkowa. Miłość ma różne oblicza" - przyznała.