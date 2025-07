W ostatnim czasie Donald Trump ma naprawdę sporo na głowie. Najwięcej energii poświęca rozmowom z Władimirem Putinem, starając się przekonać rosyjskiego przywódcę do wycofania wojsk z Ukrainy. Jak dotąd intensywne negocjacje nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. 15 lipca, podczas rozmowy z dziennikarzami, prezydent USA nie krył swojej frustracji z powodu braku postępów w tej sprawie. Chwilę później wsiadł na pokład helikoptera Marine One, startującego z trawnika Białego Domu i poleciał na spotkanie w Pittsburghu. To właśnie wtedy jeden z fotoreporterów uchwycił coś, co natychmiast przyciągnęło uwagę opinii publicznej.

Donald Trump starał się zakryć to makijażem. Biały Dom zabrał głos

Uwagę mediów zwróciła dłoń prezydenta Stanów Zjednoczonych, na której znalazła się gruba warstwa korektora w cielistym kolorze. Dłonie Trumpa już wcześniej wzbudzały ogromne zainteresowanie. W lutym tego roku podczas spotkania z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem na jednej z nich zauważono wyraźne odbarwienie. Podobny siniak pojawił się u prezydenta również w kwietniu, podczas wręczenia Trofeum Naczelnego Dowódcy w Waszyngtonie. Te powtarzające się zmiany skórne wywołały falę spekulacji. Niektórzy zaczęli sugerować, że może to być efekt problemów zdrowotnych. Biały Dom szybko uciął te pogłoski. "Siniak jest wynikiem wielokrotnego uścisku dłoni przez prezydenta. Prezydent Trump jest człowiekiem ludu i spotyka się z większą liczbą Amerykanów i ściska im dłonie każdego dnia częściej niż jakikolwiek inny prezydent w historii" - cytował rzeczniczkę Białego Domu Karoline Leavitt portal The Daily Beast.

Eva Halina Rich ujawniła prawdę o życiu w Ameryce Trumpa

Eva Halina Rich zyskała w Polsce rozpoznawalność dzięki programowi "Żony Hollywood". Modelka od 40 lat mieszka w Stanach Zjednoczonych. Ostatnio udzieliła obszernego wywiadu Onetowi, w którym zdradziła, jak obecnie żyje się w USA. "Rozmawialiśmy przed wyborami i mówiłam wtedy, że jeśli Trump wygra, nie będzie dobrze. To, co się dzieje... jest dużo gorzej, niż można sobie wyobrazić. Kraj rozpada się na kawałki. (...) Serce się łamie, ale człowiek nic z tym nie może zrobić" - tłumaczyła. Więcej na ten temat możecie przeczytać TUTAJ.