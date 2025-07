Ekranizacja "Lalki" to naprawdę gorący temat, który od dłuższego czasu rozgrzewa polskie media. W planach są aż dwie produkcje. Serial od platformy Netflix i film od GigantFilms, w reżyserii Macieja Kawalskiego. W ostatnich dniach to właśnie na temat tej drugiej jest szczególnie głośno. Wiadomo już, że w Stanisława Wokulskiego wcieli się Marcin Dorociński. Izabelę Łęcką zagra Kamila Urzędowska. W produkcji pojawią się także: Marek Kondrat, Maja Komorowska i Agata Kulesza. 16 lipca ujawniono nazwisko kolejnej gwiazdy, która weźmie udział w projekcie. Tego nikt się nie spodziewał.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy remaki dorównają oryginałom? "Narodziny Gwiazdy", "Ocean’s Eleven". Przeglądamy najlepsze z nich!

Andrzej Seweryn zagra w "Lalce". Tak mówił o swojej postaci

Aktor wcieli się w ojca Izabeli Łęckiej, Tomasza Łęckiego. Informację jako pierwszy przekazał serwis filmweb.pl. "Tomasz Łęcki to postać urokliwa, tragiczna i śmieszna zarazem. Trzyma fason i wysoko podniesioną głowę, choć grunt usuwa mu się pod nogami. Świat jego młodości odchodzi w przeszłość, a on nie potrafi zaadaptować się do zmieniających się w zawrotnym tempie czasów. To uczucie, które wielu z nas towarzyszy dzisiaj. Proza Bolesława Prusa pozostaje niesamowicie aktualna" - cytuje Seweryna Filmweb. Pod informacją zaroiło się od komentarzy. "Wyśmienita obsada", "Co za wieści. Wspaniale", "Nie mogę się doczekać", "Robi się coraz ciekawiej", "Grande Andrzej" - pisali zachwyceni internauci. .

Co dwie "Lalki" to nie jedna. Kto wystąpi w produkcji Netfliksa?

W "Lalce" Netfliksa w Stanisława Wokulskiego wcieli się Tomasz Schuchardt. Z kolei Izabelę Łęcką zagra Sandra Drzymalska. Za reżyserię serialu odpowiada Paweł Maślona. Twórcy zapowiadają, że nie chcą powielać znanej wszystkim historii. Zamiast tego zamierzają napisać nową. "Chcemy ukazać Izabelę jako osobę niezależną, która, choć pochodzi z arystokratycznego środowiska, próbuje przekraczać narzucone jej schematy. To bohaterka zmagająca się z samotnością, poszukująca własnej tożsamości i bliskości z innymi. Wyróżnia ją odwaga, determinacja oraz silna potrzeba odnalezienia swojego miejsca w świecie" - mówiła Sandra Drzymalska w rozmowie z Filmwebem.