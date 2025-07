W sieci pojawiła się niezwykle smutna informacja. Nie żyje Robin Kaye. Kobieta była producentką muzyczną amerykańskiej odsłony "Idola". Zmarł również jej mąż Thomas Deluca. Zakochani zostali znalezieni martwi w swojej posiadłości w Los Angeles. Świat show-biznesu jest pogrążony w żałobie.

REKLAMA

Zobacz wideo Zagadkowa śmierć Jolanty Brzeskiej. Po 14 latach od tragedii dotarliśmy do akt sprawy

Producentka "Idola" i jej ukochany nie żyją. Doszło do morderstwa

Robin Kaye i jej ukochany zostali znalezieni w swoim domu 15 lipca. Informację potwierdził Departament Policji w Los Angeles. Rzecznik policji, Tony Im, poinformował, że małżeństwo najprawdopodobniej poniosło śmierć w wyniku ran postrzałowych. Gdy policjanci przyjechali do domu zakochanych, było już za późno. Nie da się ukryć, że to bardzo bolesna historia. Współpracownicy Robin Kaye są załamani. "Jesteśmy zdruzgotani wiadomością o śmierci Robin i jej ukochanego męża, Toma. Robin była filarem rodziny Idol od 2009 roku i była prawdziwie kochana i szanowana przez wszystkich, którzy mieli z nią kontakt. Robin na zawsze pozostanie w naszych sercach. W tym trudnym czasie składamy najszczersze kondolencje jej rodzinie i przyjaciołom" - przekazał przedstawiciel programu w rozmowie z CNN. Fani przekazali kondolencje w mediach społecznościowych.

Nowe wieści w sprawie morderstwa producentki "Idola". To zostało przekazane

We wtorek pojawiły się nowe doniesienia w sprawie. Policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o włamanie do domu Robin Kaye. "Ofiary wróciły do domu, podczas gdy podejrzany znajdował się w ich mieszkaniu, co doprowadziło do konfrontacji" - ta informacja pojawiła się w oświadczeniu. Śledztwo wciąż jest w toku. Funkcjonariusze nie ujawnili jeszcze, co mogło być motywem działania podejrzanego. Robin Kaye była uznaną producentką muzyczną. Od 2009 do 2023 roku pracowała przy produkcji programu "American Idol". Wcześniej dała się poznać w: "Buffy: Postrach wampirów", "Nashville Star", "The Singing Bee" czy "Hollywood Game Night". ZOBACZ TEŻ: Aileen Wuornos mordowała mężczyzn z zimną krwią. Nigdy nie żałowała: Zrobiłabym to ponownie