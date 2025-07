Knox i Vivienne to biologiczne dzieci Angeliny Jolie i Brada Pitta, które przyszły na świat 12 lipca 2008 roku. W ostatnich latach coraz częściej pojawiają się doniesienia o napiętych relacjach aktora z jego dziećmi. Brad Pitt miał jednak nadzieję na odbudowanie więzi z bliźniakami przed ich 17. urodzinami. To niestety się nie udało. Tego dnia Knox Jolie-Pitt miał lepsze plany. W sieci pojawiły się zdjęcia syna pary.

Angelina Jolie ma szóstkę dzieci. Knox jest do niej bardzo podobny

Brad Pitt nie spędził z dziećmi ich 17. urodzin. Pomimo próby odzyskania kontaktu, jego planu nie udało się zrealizować. "Zawsze będzie wierzył i miał nadzieję, że istnieje szansa na powrót do wszystkich. Nie chce myśleć inaczej. Nie chce się poddawać, nie jest takim facetem, nie jest takim ojcem. Jest dumnym ojcem i byłby szczęśliwy, gdyby w końcu to zobaczyli" - czytamy w Daily Mail. Knox Jolie-Pitt tegoroczne urodziny uczcił wygraną w zawodach IKF Point Muay Thai and Kickboxing. Nastolatek od jakiegoś czasu trenuje ten sport. W mediach pojawiły się zdjęcia fotoreporterów, na których widać 17-latka po treningu. Nie da się ukryć, że Knox bardzo przypomina swoją mamę. Bez wątpienia ma ten sam uśmiech. Zdjęcie z treningu znajdziecie w galerii.

Brad Pitt liczy na to, że dzieci mu wybaczą. Chce odnowić kontakt

W serwisie Daily Mail pojawiły się informacje na temat wyznania Brada Pitta. Informator zagranicznego portalu podkreślił, że aktor to bardzo rodzinny człowiek. Dzieci są dla niego bardzo ważne. Liczy na to, że uda mu się odbudować z nimi kontakt. - Teraz zaakceptował, że on i Angie zawsze będą skonfliktowani. Ale jeśli chodzi o ich dzieci, zawsze będzie chciał być kotwicą w ich życiu. Istnieje więź, jaką rodzice mają ze swoimi dziećmi. Brad byłby bardzo szczęśliwy, mając je wszystkie znów w swoim życiu - powiedział informator Daily Mail. ZOBACZ TEŻ: Brad Pitt mówi otwarcie o uzależnieniu. Po rozstaniu z Jolie podjął przełomową decyzję

