Dominiki Rupiński może liczyć w sieci na spore zasięgi. W mediach społecznościowych zgromadził już miliony obserwatorów, którzy z pewnością liczą się z jego zdaniem. Influencer zawitał do matcharni Sandry Kubickiej. Modelka niedawno otworzyła lokal w centrum Warszawy, chwaląc się na Instagramie nowym biznesem. Rupiński gorzko skomentował smak napoju, który serwuje Kubicka. Celebrytka dosadnie postanowiła na to odpowiedzieć.

Zobacz wideo Kubicka tłumaczy się z płaczącego dziecka. "Czasami matchę chcę sobie zrobić"

Sandra Kubicka się zagotowała. Tak skwitowała słowa znanego influencera

- Testujemy matchę Sandry Kubickiej, czyli Sandra's Matcha - usłyszeliśmy na nagraniu, które pojawiło się zarówno na TikToku, jak i Instagramie Rupińskiego. Influencer udał się do lokalu. - Nie wiem, czego się spodziewać, patrzyłem na opinie w Google i są mega skrajne. Albo piszą, że to ich najlepsza matcha, albo że jest obrzydliwa i jej w ogóle nie czuć. Patrząc na niektóre zdjęcia, wygląda jak błoto, ale nie można oceniać książki po okładce - opowiadał. Następnie zamówił trzy rodzaje napoju. Influencer zauważył, że w poprawnie matcha powinna być robiona w czarce przez użycie chasenu, a nie spieniacza do mleka, co zaobserwowała w lokalu Kubickiej. - Kolor nie zwiastuje dobrze - stwierdził. - O k****a. To jest bardzo złe - mówił skwaszony Rupiński. - To nie jest matcha. Tam nie było matchy, tylko woda z syropem - grzmiał. -Muszę zanegować opinię, że nie czuć matchy, bo bardzo ją czuć, tylko jest niesmaczna i ma dziwny kolor - podsumował, wystawiając słabe noty wszystkim trzem napojom.

Sandra Kubicka postanowiła odpowiedzieć na te słowa influencera. Opublikowała na relacji na Instagramie nagranie, na którym z uśmiechem pływa po jeziorze na jachcie i pokazuje środkowy palec. Dodała do filmiku ironiczny podpis. "Podobno dzieci z TikToka czekają, aż się odpalę, bo komuś tam nie smakuje moja matcha. Meanwhile (z ang. tymczasem - przyp. red.) ja na jachcie za milion złotych, pływająca po jeziorze Como" - napisała z przekąsem celebrytka.

Sandra Kubicka wypoczywa we Włoszech. W tle widać Barona

Gwiazda jest obecnie we Włoszech. Na jej profilu na Instagramie pojawiły się pierwsze zdjęcia z wypoczynku nad jeziorem Como, które jest popularnym kierunkiem turystycznym. Nie brakuje oczywiście syna Kubickiej, którego wizerunek rodzice cały czas ukrywają, zasłaniając twarz Leonarda emotkami. Jeszcze niedawno modelka zapowiadała rozwód z Baronem, a dziś muzyk pojawił się na jednym z ujęć z wyjazdu. Przypominamy, że małżonkowie postanowili zawalczyć o związek.