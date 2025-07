Klaudia El Dursi urządziła pokój dla dziecka. Niechcący zdradziła, jakiej będzie płci?

Klaudia El Dursi w grudniu ogłosiła radosną nowinę i przekazała, że jest w ciąży z trzecim dzieckiem. Modelka wychowuje już dwóch starszych synów: 15-letniego Dawida, który jest owocem jej związku z poprzednim partnerem i dziesięcioletniego Jana z relacji z Jackiem Leszczyńskim. Chociaż poród zbliża się już wielkimi krokami, modelka nadal nie wyjawiła, czy spodziewa się narodzin chłopca, czy dziewczynki. Ostatnio wraz z rodziną gościła w "Dzień dobry TVN" i jej partner wraz z synami głośno zastanawiali się nad płcią dziecka, wspominając także o ewentualnym czwartym potomku modelki. - Jesteś przegłosowana po prostu, trzy do jednego, także... Jak teraz nie będzie dziewczynki, no to do czterech razy sztuka - podkreślili w programie. El Dursi jest w trakcie ostatnich przygotowań do narodzin dziecka. Właśnie pokazała, jak urządziła dziecięcy pokoik. Fani szybko zaczęli podejrzewać, jakiej płci będzie dziecko.

Klaudia El Dursi pokazała, jak urządziła pokój dla dziecka. Fani próbują zgadnąć płeć malucha

Klaudia El Dursi z niecierpliwością oczekuje narodzin swojego dziecka. Niedawno modelka przyznała, że jest już jej bardzo ciężko fizycznie i już odlicza dni do rozwiązania. Kiedy modelka ogłosiła wiadomość o ciąży, było już wiadomo, że na ten czas chce skupić się tylko i wyłącznie na własnym zdrowiu oraz rodzinie, więc zrezygnowała z prowadzenia "Hotel Paradise". W ostatnim czasie El Dursi skupiła się na ostatnich przygotowaniach i urządziła pokój dla dziecka. Zdecydowała się na minimalistyczne meble i neutralne kolory w tym m.in. jasne oraz ciemne beże. Fani modelki przyjrzeli się jednak drobnym detalom dodatków i stwierdzili, że El Dursi z pewnością spodziewa się narodzin chłopca.

Patrząc po wyprawce, to chłopak!

Moim zdaniem będzie chłopczyk

- czytamy w komentarzach.

Klaudia El Dursi spiera się z partnerem w kwestii imienia dla dziecka. "Żadne mi się nie podoba"

Podczas wizyty w "Dzień dobry TVN" okazało się, że termin porodu wyznaczono na 18 lipca, więc zbliża się już wielkimi krokami. Ostatnio El Dursi zastanawiała się z partnerem nad imieniem dla dziecka. Po krótkiej wymianie zdań okazało się, że tata dziecka już wybrał imię. - Zosia to jest twój typ? Mówisz teraz serio czy żartujesz? Ja bym strasznie chciała dziewczynkę, ale mi się żadne imię nie podoba. Zosia tym bardziej mi się nie podoba, muszę cię zmartwić - odpowiedziała partnerowi. W dalszej części wypowiedzi powiedziała o swoich własnych typach. Jakie imiona wybrała? Sprawdź tutaj: El Dursi zdradziła typy imion dla dziecka i się zaczęło. "Mówisz teraz serio czy żartujesz?"