Te słowa Anny Przybylskiej jej mama pamięta do dziś. "Tak jakby ona mnie przygotowywała"

Choć od śmierci Anny Przybylskiej minęło już niemal 11 lat, to jej bliscy nadal nie potrafią pogodzić się z tą ogromną stratą. Przypomnijmy, że aktorka zmarła 5 października 2014 roku w wieku zaledwie 35 lat z powodu raka trzustki. Dla wielu Polaków gwiazda była uosobieniem naturalnego uroku, energii i ciepła. Jej mama, Krystyna Przybylska, do dziś wraca pamięcią do rozmów z córką, dzieląc się niezwykle poruszającymi wspomnieniami. Tak było i tym razem.

Krystyna Przybylska wraca do rozmowy z córką. Te słowa Anny Przybylskiej łapią za serce

W nowym wywiadzie udzielonym serwisowi Świat Gwiazd Krystyna Przybylska opowiedziała o słowach Anny, które nadal nie dają jej spokoju. - Kiedy ją bolało, wydawało mi się, że przejdzie i będzie wszystko w porządku - zaczęła mama aktorki. Jednak tym, co najmocniej zapadło jej w pamięć, były słowa córki, które brzmiały niczym przygotowywanie rodzicielki na najgorsze. - Ania zawsze mówiła: "Mamo, takiej kolejności nie będzie", bo ja jej mówiłam, że najpierw chowa się rodziców, potem dzieci (...). Tak jakby ona mnie przygotowywała [na swoje odejście - przyp. red.] - wyznała ze smutkiem w głosie Krystyna Przybylska.

Krystyna Przybylska opowiedziała o opiece nad dziećmi Anny Przybylskiej. Jej wyznanie zaskakuje

Śmierć Anny Przybylskiej w 2014 roku była ogromnym ciosem dla rodziny gwiazdy. Aktorka i Jarosław Bieniuk wychowywali razem trójkę dzieci: Oliwię, Szymona i Jana. Po jej śmierci w opiece nad wnukami pomagały: mama Jarosława - Lidia Bieniuk, oraz teściowa - Krystyna Przybylska. W styczniu rodzicielka Anny Przybylskiej pojawiła się w programie "Pytanie na śniadanie", gdzie opowiedziała, jak wygląda codzienność z wnukami. - Muszę przyznać, że w związku z tym, że byłam żoną wojskowego, w domu była zawsze dyscyplina. Kocham dzieci bezgranicznie, ale jednocześnie wiedzą, że w razie potrzeby mogę je ustawić w szeregu - przyznała. Mimo to, jak dodała, wnuki nie sprawiają jej kłopotów. - Dzieci są posłuszne, nie mam z nimi problemów (...). Są dyscyplinowani, ale też rozpieszczają babcię - podsumowała z uśmiechem.