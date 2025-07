Brad Pitt zignorowany przez własne dzieci. Angelina Jolie triumfuje

Knox i Vivienne, czyli bliźniaki Angeliny Jolie i Brada Pitta, przyszły na świat 12 lipca 2008 roku. W ostatnich latach media coraz częściej donoszą o problemach w relacjach Brada Pitta z dziećmi. Po rozstaniu z Jolie więzi aktora z potomstwem wyraźnie się osłabiły. 61-latek chciał odbudować relacje z bliźniakami przed ich 17. urodzinami. To się jednak nie udało. Knox miał tego dnia inne plany.

REKLAMA

Zobacz wideo Żona Adamczyka poznała Brada Pitta. Jest zachwycona

Brad Pitt liczył na odnowienie kontaktu z dziećmi w ich 17. urodziny. To jednak się nie udało

Brad Pitt liczył na to, że spotka się z Knoxem i Vivienne w dzień ich 17. urodzin. Jak donosi źródło zagranicznego portalu Daily Mail, aktor robi wszystko, aby naprawić relacje z pociechami. "Brad błaga o ostatnią szansę, aby znowu się z nimi spotkać i naprawić relacje, mimo że wie, że szanse na to, że zgodzą się spędzić z nim czas, są mizerne, delikatnie mówiąc. Jak dotąd nie było żadnego odzewu od bliźniaków ani ich przedstawicieli. Kiedy Vivienne usunęła Pitt ze swojego nazwiska, Brad otrzymał wiadomość głośno i wyraźnie. To posunięcie córki całkowicie go zdruzgotało" - czytamy. Pitt liczył na to, że spotka się chociaż z synem. W dniu swoich urodzin Knox miał inne plany. Tego dnia nastolatek uczcił wygraną w zawodach IKF Point Muay Thai and Kickboxing.

Brad Pitt ma jednak nadzieję, że odzyska dobry kontakt z dziećmi. "Zawsze będzie wierzył i miał nadzieję, że istnieje szansa na powrót do wszystkich. Nie chce myśleć inaczej. Nie chce się poddawać, nie jest takim facetem, nie jest takim ojcem. Jest dumnym ojcem i byłby szczęśliwy, gdyby w końcu to zobaczyli. Teraz oni muszą podjąć decyzję, ponieważ on wielokrotnie próbował wrócić do ich łask" - mówił informator Daily Mail.

Brad Pitt nadal ma nadzieję na odnowienie kontaktu z dziećmi

Informator serwisu Daily Mail stwierdził, że Brad Pitt jest bardzo rodzinnym człowiekiem. Dodał, że dzieci odgrywają ogromną rolę w jego życiu. "Teraz zaakceptował, że on i Angie zawsze będą skonfliktowani. Ale jeśli chodzi o ich dzieci, zawsze będzie chciał być kotwicą w ich życiu. Istnieje więź, jaką rodzice mają ze swoimi dziećmi. Brad byłby bardzo szczęśliwy, mając je wszystkie znów w swoim życiu" - powiedział informator zagranicznego portalu. ZOBACZ TEŻ: Niespodziewane doniesienia! Włamywacze splądrowali dom Brada Pitta. Wiadomo, co się wydarzyło