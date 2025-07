Teresa Lipowska zyskała popularność jako aktorka. Zasłynęła przede wszystkim dzięki rolom w popularnych serialach telewizyjnych, w tym w "M jak miłość", gdzie wciela się w postać Barbary Mostowiak. Dzięki temu zyskała ogromną sympatię widzów i stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiej telewizji. Ostatnio gwiazda przeżywa trudne chwile. Chodzi o wiarę.

Teresa Lipowska zwątpiła w Kościół? Mocne wyznanie

Teresa Lipowska szczerze przyznała, że obecnie przeżywa trudny czas związany z Kościołem. Przez wiele lat była głęboko wierząca. Z czasem zaczęła jednak oddalać się od tych wartości. "Mam teraz ciężki okres. Bardzo długo byłam osobą bardzo wierzącą i praktykującą, byłam bardzo blisko Kościoła, potem zaczęło się to trochę sypać. Ale bardzo chciałabym, żeby wszystko to, w co wierzyłam i to, jak zostałam wychowana, było naprawdę" - mówiła w wywiadzie z Katarzyną Burzyńską dla Wprost. Szczególne zwątpienie pojawiło się po wybuchu wojny na Ukrainie. Lipowska bardzo przeżywała wszystkie wydarzenia. "Boże, gdzie ty jesteś? Na Ukrainie i nie tylko tam, dzieci umierają. Gdzie ty jesteś, Boże miłosierny? Gdzie ja cię mogę szukać? Mam teraz takie pytania i nie na wszystkie mogę sobie odpowiedzieć. Prosiłabym Boga o to, żeby wzmocnił mnie na tyle, żebym naprawdę do końca uwierzyła w cud i piękno wiary" - zdradziła.

Teresa Lipowska pomimo emerytury nadal jest aktywna. Wciąż pracuje

Teresa Lipowska ma swoje problemy zdrowotne. To nie przeszkadza jej jednak w kontynuowaniu kariery. Pomimo swojego wieku nadal stara się być aktywna fizycznie. "Taka się urodziłam, że mam w sobie tyle energii, że mnie roznosi. (...) Jak już ze trzy dni siedzę w domu, to już mnie nosi, natomiast nie bardzo mogę chodzić, bo mam dolegliwości, ale jakoś sobie radzę. Mam rower stacjonarny, wczoraj poszłam sobie na dłuższy spacerek, kupiłam sobie wózeczek, w którym noszę zakupy, siedzonko i mocne oparcie" - wyznała na antenie TVN aktorka. ZOBACZ TEŻ: Teresa Lipowska wygadała, jak dostała rolę w "M jak miłość". Reżyser zadrżał po tych słowach