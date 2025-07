Agata Duda już niedługo przestanie pełnić funkcję pierwszej damy. Ostatnie tygodnie są dla niej okazją do podsumowania swojej działalności, pożegnań z osobami, z którymi współpracowała przez ostatnie lata oraz udziału w ostatnich oficjalnych wydarzeniach w tej roli. 14 lipca pierwsza dama wzięła udział w spotkaniu z przedstawicielami Akcji Katolickiej Archidiecezji Warmińskiej. Duda postawiła na stylizację, która na pierwszy rzut oka wydawała się dosyć bezpieczną opcją. Niestety, ostatecznie okazała się wpadką.

Agata Duda nie przemyślała do końca tego połączenia. Tak ocenił ją ekspert

Pierwszej damie przyjrzał się Daniel Jacob Dali, projektant i stylista, który współpracuje z wieloma gwiazdami. Jego zdaniem Agata Duda pominęła podstawowe zasady, jakie obowiązują w modzie podczas łączenia kolorystyki. "Do plisowanej spódnicy, która była bardzo ciekawym projektem oraz białej, bawełnianej, dopasowanej koszulki założyła marynarkę w zbyt jasnym odcieniu. Do białego koloru nigdy nie zakłada się pastelowych kolorów, gdyż całość bardzo się zlewa i po prostu sprawia efekt nieładu. Gdyby tylko zamieniła marynarkę na ciemny kolor, wyszłoby z tego zupełnie coś innego. Tym bardziej że kolor włosów pierwszej damy jest również bardzo jasny" - podsumował w rozmowie z redakcją ShowNews.

Marta Nawrocka już wkrótce zastąpi Agatę Dudę w roli pierwszej damy. Nic więc dziwnego, że w ostatnim czasie oczy całej Polski skierowane są właśnie na nią. Obserwowany jest nie tylko jej sposób bycia, lecz także styl i wybory modowe, które już teraz wzbudzają spore zainteresowanie. W ostatniej rozmowie z Plotkiem jej kreacjom przyjrzała się Natalie Courtois. - Wygląda na to, że Marta Nawrocka postawiła na połączenie stylu Jackie O i Caroline Bessett-Kennedy, czyli ponadczasowych ikon stylu, łącząc pastelowy tweed ze spodniami do kostek i codziennym obuwiem. Wolałabym, żeby postawiła na te elementy zamiast na formalne krawiectwo, które moim zdaniem mogłoby wymagać bardziej eleganckiego kroju, by podnieść rangę stylizacji - oceniła ekspertka modowa.