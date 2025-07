Wstrząsające wyznanie Nehrebeckiej. Ujawniła prawdę o pierwszym mężu

Anna Nehrebecka to znana aktorka, która wystąpiła w m.in. takich produkcjach, jak "Chce się żyć", "Ziemia obiecana" oraz "Śleboda". Otwarcie opowiada nie tylko o swojej karierze, ale także życiu prywatnym. Nehrebecka choruje na nowotwór. To intuicja skłoniła ją do tego, aby poszła do lekarza. - To przychodzi nagle. Każda choroba przychodzi nagle niespodziewanie i wydaje mi się, że najgorzej jest siąść i rozpaczać nad sobą. Bo to nic nie da. Wiadomo, że trzeba przejść, tak? Spada coś na człowieka i trzeba przez to przejść i wierzyć, że się pokona, że będzie dobrze - mówiła w programie "Dzień dobry TVN". Teraz wyjawiła szczegóły swojego pierwszego małżeństwa.

Anna Nehrebecka o trudnych chwilach związanych z chorobą nowotworową. "Trzeba przejść przez różne rzeczy"

Anna Nehrebecka wystąpiła ostatnio w programie "Piotr Jacoń. Bez polityki" w TVN24+. Podczas rozmowy zapewniła o tym, że mimo trudnych momentów nie traci pogody ducha. - Wiem, że trzeba przejść przez różne rzeczy, które mnie dotykają bardziej lub mniej. Muszę się w tym odnaleźć. Nie mogę wszystkich o to obwiniać, natomiast muszę to pokonać i starać się pokonać w jak najlepszy sposób. To nie jest koniec świata - mówiła. Padły także słowa o momentach słabości. - Czasem, jak nikogo nie ma, nikt nie widzi, to coś się zakręci w głowie, w oczach - dodała Anna Nehrebecka w rozmowie z Piotrem Jaconiem.

Anna Nehrebecka o małżeństwie. "To był mój duży błąd"

Aktorka wspomniała także o trudnym małżeństwie z Gabrielem Nehrebeckim. Poznali się na studiach, a ich relacja nie przetrwała próby czasu. Miał być agresywny wobec aktorki. - Gdyby on był wychowywany w innych warunkach, to prawdopodobnie byłby wspaniałym człowiekiem - mówiła. Aktorka wierzyła w to, że Nehrebecki się zmieni. - Wiedziałam jedno – że się go boję - padło w wywiadzie. Był moment, kiedy zdecydowała się na ucieczkę i zamieszkała w rodzinnym domu. Później jednak dała aktorowi jeszcze jedną szansę. - To był mój duży błąd, bo pozwoliłam mu myśleć, że ma nade mną władzę - dodała Anna Nehrebecka. Po rozwodzie wyszła za mąż za dyplomatę Iwo Byczewskiego.