Tak wygląda naprawdę Omenaa Mensah. Zdjęcie trafiło do sieci

Omenaa Mensah od lat jest aktywna w mediach społecznościowych. Gwiazda chwali się zarówno tym, co robi prywatnie, jak i zawodowo. Przez pewien okres nie pokazywała się bez makijażu, ale od dłuższego czasu celebrytka coraz śmielej publikuje ujęcia saute. Tym razem zapozowała w naturalnej odsłonie u boku ukochanego.

Omenaa Mensah bez makijażu. Tak wygląda celebrytka

Omenaa Mensah w 2019 roku wyszła za Rafała Brzoskę. Para chętnie dzieli się wspólnymi chwilami w sieci. Zakochani od lat działają razem - szczególnie jeśli chodzi o kwestie charytatywne. 15 lipca celebrytka podzieliła się zdjęciem z ukochanym, które pojawiło się na jej relacji na Instagramie w akompaniamencie piosenki "Just the two of us" Billa Withersa i Grovera Washingtona Jr. Omenaa zapozowała z mężem bez makijażu i jak widać, czuje się w takim wydaniu świetnie. To kolejny raz, gdy Mensah decyduje się na pokazanie obserwatorom w naturalnej odsłonie. Niedawno filantropka pojawiła się saute w na siłowni, a następnie na zdjęciach z Małgorzatą Rozenek. Więcej przeczytacie tutaj: Omenaa Mensah bez grama makijażu. To Rozenek pokazała ją w takiej odsłonie.

Omenaa Mensah u boku... Baracka Obamy! Wyjawiła, jaki jest polityk

Mensah od lat skupia się na swojej działalności filantropijnej. Niedawno miała okazję spotkać się z Barackiem Obamą, co niemal spędzało jej sen z powiek! "Ja przez kilka miesięcy nie spałam, schudłam parę kilogramów. To nie jest kolejne zwykłe spotkanie biznesowe. Zastanawiałam się, czy i o co go zapytać, jak się zachować itd. Rafał nawet nie wiedział, czy powinien na nim być, ale ostatecznie pojawił się i mnie wspierał" - przyznała w rozmowie z portalem Wirtualne Media. "Kochanie, bądźmy szczerzy, tak się stresowałaś, że ostatnie dwa tygodnie miałaś bezsenne noce" - dodał Brzoska.

Celebrytka wyjawiła, że Obama by przygotowany do tej rozmowy. "Wiedział, co ja robię, gdyż jako fundacja pracowaliśmy z jego fundacją od ponad roku, ale Rafał i jego biznes był dla niego zagadką. Pytał o bardzo wiele rzeczy, miał świetny briefing o mnie i mojej fundacji oraz nas, jako ludziach. I był tym żywo zainteresowany. To odwrócenie ról było najciekawsze i najbardziej zaskakujące. Interesowały go chociażby takie rzeczy, jak to… w jakich okolicznościach się poznaliśmy" - opowiadała Mensah.