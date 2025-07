Cezary Pazura wywołał niemałe zamieszanie, gdy na Instagram wrzucił zdjęcie z nową fryzurę w kolorze jasnego blondu. Fani byli w szoku, a jak się okazuje to jeszcze nie koniec zmian image'u Cezarego Pazury. Właśnie wyszło na jaw, że aktor przechodzi sporą metamorfozę. I robi to wszystko z jednego ważnego powodu.

Cezary Pazura z blond włosami. To nie jest jedyna zmiana

Okazuje się, że Cezary Pazura całkowicie zmienia wizerunek dla nowej roli, o czym opowiedział informator w rozmowie z Blask Online. Aktor zagra w serialu "Czarna śmierć" o wybuchu epidemii ospy prawdziwej we Wrocławiu w 1963 roku. Cezary Pazura wciela się w rolę lekarza. "Cezary gra lekarza w nowym serialu TVP w likwidacji 'Czarna śmierć'. Ale charakteryzacja nie polegała tylko na ufarbowaniu mu włosów. Aktor musiał mieć zagęszczoną czuprynę, codziennie więc panie charakteryzatorki doczepiają mu dodatkowe blond pukle. I są one każdego dnia prane oraz suszone po planie" - zdradził informator.

To jednak nie wszystko, bo Cezary Pazura dla roli zmienia również wygląd swoich... zębów. Jak się okazuje, jego prawdziwe zęby są zbyt białe i zbyt równe. "Pan Cezary prywatnie ma zbyt białe i zbyt równe zęby jak na nasze wymogi. Nie jest to wprawdzie śnieżnobiała klawiatura jak choćby u Krzysztofa Ibisza. Ale i tak zęby są zbyt jasne i równe jak na dojrzałego mężczyznę w latach 60., gdy dzieje się akcja naszego serialu. Wtedy ludzie nie robili sobie ani licówek ani bondingu (odbudowa zębów za pomocą żywic kompozytowych, które wybielają i wyrównują kształt zębów). Dlatego do ujęć zakłada specjalną żółtą nakładkę na zęby, by nie lśniły one bielą, jak to dziś jest modne" - dodał informator.

Cezary Pazura zagra w nowym serialu. W produkcji plejada gwiazd

W serialu "Czarna śmierć" zobaczymy nie tylko Cezarego Pazurę, ale także Ilonę Ostrowską, Annę Karczmarczyk, Tomasza Sapryka, Piotra Packa, Tomasza Ziętka, Agnieszkę Podsiadlik. Reżyserem jest Jakub Czekaj. "Fabuła łączy thriller medyczny z wątkiem szpiegowskim, ukazując walkę lekarzy z epidemią oraz śledztwo dziennikarza odkrywającego groźną tajemnicę. Serial inspirowany jest prawdziwymi wydarzeniami, a główna bohaterka wzorowana jest na doktor Alicji Surowiec, która odważnie walczyła z epidemią w realiach PRL" - czytamy o serialu na stronie tvp.pl.