Marta Nawrocka zdecydowała się na założenie konta w mediach społecznościowych w lutym 2025 roku. W ten sposób wsparła męża w trakcie kampanii w ramach wyborów prezydenckich. Dzieliła się tam spotkaniami z obywatelami oraz prywatnymi ujęciami z życia codziennego. Jako że już niedługo zostanie pierwszą damą, Nawrocka wzbudza powszechne zainteresowanie i nadal jest aktywna na Instagramie. Pochwaliła się tym, co tworzyła jej córka - i to dla kogoś wyjątkowego.

Zobacz wideo Karol Nawrocki odebrał uchwałę o wyborze prezydenta. "Będę burzyć mury nienawiści"

Marta Nawrocka pokazała, co stworzyła jej siedmioletnia córka

Nawroccy doczekali się trójki dzieci - mają dwóch synów, Daniela i Antoniego, oraz córkę Kasię. Siedmiolatka co jakiś czas pojawia się na profilu mamy. Jak już informowaliśmy, panie udały się do Krakowa. Na spotkaniu społecznej kawiarni Kasia otrzymała swój portret. "Anna Zoń to wspaniała artystka, która podarowała dziś Kasi ręcznie malowany portret" - przekazała w poście na Instagramie 14 lipca Nawrocka. "Spotkałyśmy się w szczególnym miejscu - Społeczna Kaffka w Krakowie. Tu osoby z niepełnosprawnościami pracują i spędzają wspólnie czas. Serdecznie dziękujemy za spotkanie" - czytamy w poście przyszłej pierwszej damy. Na relacji na Instagramie pojawiło się zdjęcie, na którym Kasia coś maluje. "Kasia tworzy swoje małe arcydzieło dla pewnej wspaniałej kobiety. Więcej szczegółów wkrótce" - przekazała Nawrocka. Najpewniej był to prezent właśnie dla artystki, która podarowała jej portret. Co namalowała Kasia? To zobaczycie w naszej galerii.

Marta Nawrocka udała się na Lubelszczyznę i tam dała się porwać do tańca!

W miniony weekend Nawrocka udała się na Lubelszczyznę i nie omieszkała opublikować krótkiej relacji z tego wydarzenia. Oprócz zdjęć z obywatelami pojawił się również filmik. Na kilku klipach możemy prześledzić, jak bawiła się przyszła pierwsza dama. Były śpiewy, tradycyjne stroje ludowe i tańce, którym dała się ponieść! Na jednym z kadrów widzimy Nawrocką w towarzystwie starszego mężczyzny. Pląsa razem na parkiecie w rytm piosenki "Hej Sokoły". Żona prezydenta elekta nie zapomniała o wygodnym obuwiu - wskoczyła w sportowe buty, dzięki którym mogła bez problemu dotrzymać kroku w tańcu.