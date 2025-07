Hakiel wbija bolesną szpilę Cichopek. Grzmi o zachowaniu dzieci. "Są jakoś tak nastawione"

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel przez 14 lat tworzyli wyjątkowo zgraną parę i rodzinę. Tak się przynajmniej wydawało podczas przeglądania ich wspólnych zdjęć i nagrań. Gdy gruchnęła wiadomość o ich rozstaniu, fani przecierali oczy ze zdumienia. Szybko okazało się, że Katarzyna Cichopek związała się z Maciejem Kurzajewskim. Z kolei Marcin Hakiel ułożył sobie życie u boku Dominiki Serowskiej, z którą teraz ma syna. Wciąż jednak chętnie wspomina o byłej żonie. Tym razem wbił jej szpilę podczas nowego wywiadu.

Marcin Hakiel nie darował Katarzynie Cichopek. Znów wbił szpilę

Marcin Hakiel był gościem podcastu "Świata Gwiazd", w którym nie mógł nie poruszyć tematów związanych z Katarzyną Cichopek. Nawiązał między innymi do ich dzieci - 16-letniego Adama oraz 11-letniej Heleny. Nie jest tajemnicą, że para zdecydowała się na opiekę naprzemienną po rozstaniu. Marcin Hakiel zwrócił uwagę, że dzieci zachowują się inaczej, gdy wracają po tygodniu spędzonym u mamy.

W rozmowie tancerz zasugerował, że w domu Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego Adam i Helena mają okazję usłyszeć wiele niewłaściwych rzeczy. "Wiem, że w tamtym domu były takie rozmowy i nawet jakieś pisma były wysyłane przez kancelarię, tam się wymieniały tym. Ja zawsze prosiłem, żeby nie było takich rozmów. Wiem od dzieci, że one czasem były, dziś jest już chyba tego mniej na szczęście. (...) Ja jestem w nowej relacji i czasem czuć, że dzieci wracając z tamtego domu, są jakoś tak nastawione" - powiedział.

Marcin Hakiel o relacji Dominiki Serowskiej z dziećmi. Wyznanie zaskakuje

Marcin Hakiel chętnie ujawnia fakty z życia prywatnego i wydaje się, że nie ma żadnych oporów. Regularnie udziela wywiadów i wspomina w nich zarówno o byłej żonie, dzieciach, jak i aktualnej partnerce. W rozmowie z Hanką Jewsiewicką ujawnił, jakie relacje ma Dominika Serowska z jego dziećmi. - Jestem bardzo wdzięczny swojej Dominice, że ona nie wchodzi w takie matkowanie, że to nie jest tak, że ona teraz będzie sprawdzać lekcje, czy coś. U nas w sumie od początku tak się ułożyło, że to ja jestem odpowiedzialny za wychowanie dzieciaków na tych moich tygodniach i to są moje obowiązki - tłumaczył. Więcej na ten temat przeczytajcie TUTAJ.