Związek Brigitte Macron i Emmanuela Macrona od początku budził duże kontrowersje. Para poznała się bowiem, gdy ona miał 39 lat, a on zaledwie... 15. Był wtedy zarówno uczniem Brigitte (wtedy Auziere) i kolegą z klasy jej córki. Brigitte i Emmanuel wdali się w romans, który został odkryty w 1994 roku. Wtedy nauczycielka była mężatką i matką trójki dzieci. Na ślubnym kobiercu stanęli 13 lat później w 2007 roku, gdy Brigitte miała 54 lata, a Emmanuel 29. Wydawało się, że po pokonaniu tylu trudności ich uczucie przetrwa wszystko. Teraz mówi się jednak o coraz większym kryzysie i zbliżającym się rozwodzie.

Macronowie rozwiodą się? Czekają na jeden moment

Doniesienia o kryzysie w małżeństwie Macronów gruchnęły, gdy pod koniec maja agencja Associated Press nagrała szokujące wideo, na którym widać, jak pierwsza dama Francji odpycha twarz męża lub go policzkuje. Natomiast chwilę wcześniej w Wietnamie Brigitte Macron zignorowała Emmanuela. Zagraniczne media aż huczą o zbliżającym się wielkimi krokami rozwodzie. Radar Online donosi jednak, że para czeka na odpowiedni moment.

A ma nim być zakończenie kadencji prezydenckiej Emmanuela Macrona. W maju 2027 roku przestanie być prezydentem Francji i właśnie wtedy rzekomo będzie mogło dojść do rozwodu. Z informacji amerykańskich mediów wynika, że Macronów nie łączy już miłość, a jedynie "pakt małżeński", którego celem jest zarówno ochrona wizerunku pary prezydenckiej, jak i oczywiście samo zachowanie władzy przez Macrona.

Brigitte Macron nie odejdzie od męża, dopóki jest prezydentem

Zdaje się, że i informatorzy związani z Pałacem Elizejskim potwierdzają doniesienia amerykańskich mediów. Jeden z nich stwierdził bowiem, że Brigitte Macron nie zostawi męża w czasie jego prezydentury. "Ona nigdzie się nie wybiera. Nie, dopóki kamery wciąż nagrywają. Zna swoją rolę. Zna konsekwencje. Wie, jak to wygląda. To nie jest miłość. To strategiczna kalkulacja" - powiedział. Informatorzy są przekonani, że małżeństwo Macronów rozpadnie się, gdy Emmanuel przestanie być prezydentem.