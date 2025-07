Eric Dane to znany aktor, który wystąpił w wielu produkcjach. Widzowie mogą kojarzyć go m.in. z seriali "Chirurdzy" oraz "Euforia". W kwietniu bieżącego roku aktor poinformował o diagnozie, jaką usłyszał. Okazało się, że choruje na stwardnienie zanikowe boczne (ALS). Schorzenie prowadzi do uszkodzenia układu nerwowego, czego konsekwencją jest paraliż mięśni. "Mam sprawną tylko jedną rękę. To moja dominująca strona. Moja lewa strona funkcjonuje, natomiast prawa całkowicie przestała działać" - mówił aktor dla "People". W nowym wywiadzie opowiedział o swoim zdrowiu.

Eric Dane opowiedział o chorobie. "Moje córki mogą stracić mnie"

Eric Dane pojawił się w programie "Good Morning America". Aktor przyznał, że nie ma zamiaru się poddawać i mimo przeciwności losu wciąż pracuje. - Walczę bardziej, niż jestem w stanie - wyznał. Dodał, że leczenie jest niezwykle kosztowne. W trakcie rozmowy nie także zabrakło poruszających słów na temat rodziny. Przypomnijmy, że aktor wychowuje dwie nastoletnie córki. - Straciłem ojca, gdy byłem bardzo młody, a teraz moje córki mogą mnie stracić. (...) Mimo wszystko się nie poddaje. Nie sądzę, żeby to był koniec mojej historii. I niezależnie od tego, czy tak jest, czy nie, będę nosił tę myśl w sobie. Gdyby mi powiedzieli, że zjedzenie głowy węża mnie uleczy, zrobiłbym to - powiedział aktor w wywiadzie. Aktualne zdjęcia Erica Dane'a znajdziecie w naszej galerii.

Eric Dane zasypany komentarzami. Fani poruszeni szczerym wyznaniem o chorobie. "Myślę o tobie"

Rozmowa aktora z "Chirurgów" poruszyła jego fanów. Ruszyli z komentarzami w mediach społecznościowych i zapewnili o swoim wsparciu. "Dziękuję, że podzieliłeś się tym z nami. Wysyłam modlitwę i ciepłe słowa", "Pozostawaj silny Eric. Trzymam kciuki", "Myślę o tobie i modlę się za ciebie. Dziękuję za publiczne opowiedzenie o swojej historii i leczeniu. Świadomość jest bardzo ważna", "Życzę wam samych sił, nawet nie wiem, co powiedzieć. Ale pokolenie fanów życzy wam wszystkiego najlepszego" - pisali internauci na profilu aktora.