Julia Wieniawa stara się łączyć karierę w muzyce z tą w branży filmowej. Pierwszą rolą, dzięki której celebrytka zyskała popularność, była Paula w "Rodzince.pl". To właśnie tam mogliśmy oglądać Wieniawę przez siedem lat - i już niedługo ponownie ją tam zobaczymy, gdyż jak wiadomo, TVP realizuje nowe odcinki produkcji. Okazuje się, że na planie serialu gwiazda otrzymała reprymendę od Agaty Kuleszy, którą zapamiętała na lata.

REKLAMA

Zobacz wideo Kulesza o ciężkich chwilach w "Krew z krwi 3". Wtem podsumowała "Taniec z gwiazdami"

Julia Wieniawa wspomina dosadne słowa Agaty Kuleszy

Julia Wieniawa poznała Agatę Kuleszę na planie "Rodzinki.pl". Doświadczona już aktorka grała tam przyjaciółkę Natalii Boskiej, Marysię. Okazuje się, że wówczas nastoletnia debiutantka dostała od starszej koleżanki poważną reprymendę. Poszło o jej dykcję. - Dzięki Agacie mam jakąkolwiek dykcję. Dostałam od niej kiedyś taką reprymendę na "Rodzince". Jak miałam te lat 13 czy 14. "Co ty w ogóle tam mamroczesz pod nosem? Nic cię nie rozumiem. Dykcja, dziecko". I to mi tak zapadło w pamięć, że od tamtej pory codziennie ćwiczenia dykcyjne przed każdym wywiadem, publicznym wystąpieniem - wspominała Wieniawa w podcaście Katarzyny Nosowskiej i jej syna Mikołaja Krajewskiego "Bliskoznaczni". - Kiedyś to było dla mnie wysiłkiem, a już teraz pamięć mięśniowa, nie muszę się starać. Ale przed każdym spektaklem robię sobie takie ćwiczenia - wyjawiła Wieniawa.

Julia Wieniawa się wygadała! Chodzi o nowe odcinki "Rodzinki.pl"

Podczas wspomnianej rozmowy z Nosowską i jej synem wyszło na jaw, że Mikołaj Krajewski brał udział w castingu na Tomka Boskiego - w tę rolę wcielił się jednak ostatecznie Maciej Musiał. To wywołało reakcję ze strony Julii Wieniawy, która mogła z pewnością zaskoczyć wielu. - No co Ty gadasz! Mielibyśmy teraz romans... w serialu - zareagowała na jego wyznanie Wieniawa, tym samym przypadkiem ujawniając, co może wydarzyć się pomiędzy Tomkiem a Pauliną. Przypominamy, że Paula to partnerka młodszego brata Tomka, Kuby. Czy tak będzie? O tym przekonamy się dopiero jesienią, gdyż na ten okres zaplanowana jest premiera nowego sezonu "Rodzinki.pl".