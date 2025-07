Marta Nawrocka już niedługo zostanie pierwszą damą - po dekadzie zastąpi na tym stanowisku Agatę Dudę. Żona prezydenta elekta stara się już działać i chętnie pokazuje w mediach społecznościowych kolejne wyprawy i spotkania z obywatelami. Tym razem udała się do Krakowa i pojawiła się w kawiarni wraz z córką, która otrzymała tam wyjątkowy prezent.

Zobacz wideo Wybory uznane za ważne. Zwolennicy Nawrockiego triumfują pod Sądem Najwyższym

Marta Nawrocka na spotkaniu w Krakowie. Pochwaliła się prezentem dla córki

14 lipca przyszła pierwsza dama opublikowała relację z wizyty w kawiarni, w której zatrudniane są osoby z niepełnosprawnościami. Pochwaliła się również tym, co otrzymała jej córka. Na dodanych przez Martę Nawrocką ujęciach możemy oczywiście zobaczyć portret siedmioletniej Kasi. "Anna Zoń to wspaniała artystka, która podarowała dziś Kasi ręcznie malowany portret. Spotkałyśmy się w szczególnym miejscu - Społeczna Kaffka w Krakowie. Tu osoby z niepełnosprawnościami pracują i spędzają wspólnie czas. Serdecznie dziękujemy za spotkanie" - czytamy w poście na Instagramie Nawrockiej. Na pozostałych zdjęciach widzimy przyszłą pierwszą damę pośród osób, które pracują we wspomnianej kawiarni. Pod wpisem pojawiła się masa komentarzy. "Z Pani to równa babka", "Jejku, jaka ślicznotka mała z Kasi. Widać, jaka mama taka córka", "Kasiunia śliczna po mamusi", "Moja ulubienica, mimo że prezydent elekt nie. Kibicuję córeczce" - rozpływali się internauci.

Marta Nawrocka pojawiła się na Lubelszczyźnie

W miniony weekend Marta Nawrocka pojawiła się na Lubelszczyźnie. Odwiedziła tam Muzeum Wsi Lubelskiej i przy okazji nie omieszkała podzielić się relacją z tego miejsca w mediach społecznościowych. To nie była jej pierwsza wizyta w tym miejscu. "Muzeum Wsi Lubelskiej - jak obiecałam, tak wróciłam!" - przekazała w poście na Instagramie. "Śpiew ptaków, urok dawnej wsi i wspaniałe KGW (Koło Gospodyń Wiejskich - przyp. red.) oraz przemili mieszkańcy Lubelszczyzny - to zdecydowanie przepis na udany weekend. Polecam każdemu!" - dodała Nawrocka, publikując kilka ujęć z pobytu. Możemy ją zobaczyć piekącą kiełbaskę. Przyszła pierwsza dama opublikowała zdjęcia z mieszkańcami oraz zwierzętami.