Fani Harry'ego Pottera wreszcie doczekali się chwili, na którą czekali od miesięcy - ruszyły zdjęcia do nowego serialu o przygodach młodego czarodzieja. Za produkcję formatu odpowiada HBO. W sieci pojawiły się pierwsze kadry z planu - jeden z nich cieszy się wyjątkowym zainteresowaniem. Po długim czasie spekulacji i oczekiwań widzowie zobaczyli bowiem Dominica McLaughlina, który wcielił się właśnie w Harry'ego Pottera. Jak prezentuje się w czarodziejskim kostiumie?

Harry Potter w nowej odsłonie. Do sieci trafiły pierwsze zdjęcia z planu serialu. Jak wygląda główny bohater?

Na zdjęciach, które właśnie obiegły sieć, Dominic McLaughlin, który wciela się w tytułowego bohatera, został uchwycony w pełnym stroju czarodzieja. Internauci nie kryją zachwytu nad wyborem aktora. "Był idealnym wyborem", "Wygląda świetnie jako Harry!", "Jest perfekcyjny", "Książkowy Harry Potter, aż serce rośnie" - czytamy. Nie zabrakło też głosów krytyki. Pojawiły się opinie, że nowa ekranizacja przygód Harry'ego Pottera jest zbędna, a powrót do tej historii to jedynie próba odgrzania dobrze znanego tematu. "To zdjęcie potwierdza, że restart jest zbędny. W zasadzie to jest to samo, co było", "Dla mnie jest tylko jeden Harry, przepraszam. Ten serial jest taki niepotrzebny" - pisali niezadowoleni internauci. Zdjęcie nowego Harry'ego zobaczysz tutaj:

W ostatnich dniach opublikowano również zdjęcia z kultowych miejsc znanych fanom serii: ulicy Privet Drive, gdzie Harry mieszkał z Dursleyami, oraz magicznego peronu 9 i 3/4 na londyńskim dworcu King's Cross. Obsada głównych bohaterów znana jest natomiast od jakiegoś czasu. Dominic McLaughlin zagra Harry'ego Pottera, Alastair Stout wcieli się w Rona Weasleya, a Arabella Stanton w Hermionę Granger. Paaps Essiedu z kolei da się poznać widzom jako Severus Snape.

J.K. Rowling przerwała milczenie. Tak oceniła powstający serial o Harrym Potterze

Serialowa wersja przygód Harry'ego Pottera wciąż budzi ogromne emocje wśród fanów - nie tylko z powodu obsady czy zmian w produkcji. Głos w sprawie postanowiła zabrać sama J.K. Rowling, autorka kultowych książek, która aktywnie uczestniczy w pracach nad serialem jako producentka wykonawcza. Pisarka potwierdziła, że zapoznała się już ze scenariuszem dwóch pierwszych odcinków nowej produkcji HBO. Jak przyznała, jest bardzo zadowolona z efektów. "Przeczytałam dwa pierwsze odcinki nadchodzącego serialu HBO o Harrym Potterze i są fantastyczne" - napisała w serwisie X Rowling.