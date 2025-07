31931972IPo kilkuletniej przerwie kultowy serial "Rodzinka.pl" ponownie zagości w Telewizji Polskiej. Ostatni odcinek został wyemitowany w 2020 roku, a fani przez lata domagali się kontynuacji. Zdjęcia ruszyły w styczniu 2025 roku, a większość gwiazd - w tym Tomasz Karolak, Małgorzata Kożuchowska i Julia Wieniawa - wyraziła chęć powrotu do swoich ról. Co ciekawe, ostatnia z nich w najnowszym wywiadzie wygadała się na temat losów serialowej Pauliny i Tomka. Ten wątek może być hitem!

Julia Wieniawa wygadała się na temat scenariusza "Rodzinki.pl". Tomek i Paulina będą mieć romans?

13 lipca w podcaście "Bliskoznaczni" Katarzyny Nosowskiej i jej syna Mikołaja Krajewskiego opublikowali nowy odcinek z gościnnym udziałem Julii Wieniawy. W trakcie rozmowy poruszono wiele tematów, a jednym z nich okazała się kultowa produkcja TVP - "Rodzinka.pl". Ku zaskoczeniu słuchaczy, syn Nosowskiej wyjawił, że lata temu brał udział w castingu do roli Tomka Boskiego, którą finalnie otrzymał Maciej Musiał. Choć ostatecznie Mikołaj nie został częścią obsady, jego wspomnienie wywołało nieoczekiwaną reakcję Julii Wieniawy. - No co Ty gadasz! Mielibyśmy teraz romans... w serialu - rzuciła aktorka bez większego zastanowienia.

Tym samym Wieniawa, chcąc nie chcąc, prawdopodobnie ujawniła jeden z najgorętszych wątków nadchodzącego sezonu serialu. Wszystko wskazuje na to, że w nowych odcinkach "Rodzinki.pl" pojawi się wątek romantyczny z udziałem jej bohaterki. Czy Tomek Boski i Paulina będą mieli romans? O tym przekonamy się już niebawem.

Grażyna Wolszczak szczerze o warsztacie aktorskim Julii Wieniawy

Grażyna Wolszczak w jednym z ostatnich wywiadów opowiedziała o swojej aktywności zawodowej i współpracy z młodszym pokoleniem aktorów. W rozmowie z Jastrząb Postem poruszyła też temat współpracy z Julią Wieniawą, z którą występuje w spektaklu "Gra". Mimo że młoda aktorka bywa krytykowana w mediach, Wolszczak zdecydowanie stanęła w jej obronie. - Rzeczywiście były komentarze 'to co, nie ma już aktorek?', ale nie jest to prawda, bo to trzeba przyjść i zobaczyć (...) ta rola [w spektaklu "Gra" - przyp. red.] i historia bohaterki jest wspaniałym komentarzem do jej kariery, szumu medialnego i kontrowersji, które budzi - oceniła 66-latka.