Koniec tajemnic! Rozenek pokazała nowiutki dom. "Perypetie były niesamowite"

Małgorzata Rozenek-Majdan nie próżnuje. Niedawno pisaliśmy o tym, że sprawiła sobie luksusowy prezent w postaci astronomicznie drogiego samochodu. Celebrytka kupiła wymarzonego Range Rovera, podkreślając, że to nagroda za lata ciężkiej pracy. Teraz "perfekcyjna pani domu" pochwaliła się postępami remontu. Wszystko nagrała i pokazała na Instagramie.

Małgorzata Rozenek pokazała postępy remontu. Przeprowadzka już za chwilę

Czyżby po latach planowania budowy nowego domu, licznych komplikacjach z pozwoleniami oraz przesunięciami terminów, Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan ostatecznie zdecydowali się na "plan B", czyli remont innej nieruchomości? - Zaczynamy się zastanawiać, czy nie pójść inną drogą. Na razie nie chcę wyprzedzać faktów, bo całkiem możliwe, że już niedługo to się wyjaśni i jak to się mówi, skorzystamy z planu B, z drugiego rozwiązania - powiedział Majdan w 2024 roku. Choć para długo trzymała szczegóły w tajemnicy, w końcu Małgorzata opublikowała na Instagramie krótką relację z wnętrza nowego lokum, zdradzając, że są na finiszu prac. - Myślę, że to ostatnie dwa tygodnie i będzie już pięknie - powiedziała Rozenek w nagraniu.

Jak przyznała, choć środek domu wygląda jeszcze na plac budowy (wszystko w foliach), wnętrza są już właściwie gotowe. Pojawiły się jednak pewne opóźnienia - głównie przez pogodę. Deszcze pokrzyżowały plany ekipy remontowej, ale teraz prace znów ruszyły pełną parą. Celebrytka zapowiedziała, że już wkrótce pokaże fanom efekt końcowy oraz opowie szczegółowo o "remontowych perypetiach", które - jak zaznaczyła - były naprawdę liczne. - Opowiem wam kiedyś ze wszystkimi szczegółami, jak to wyglądało. Perypetie były niesamowite, ale Bogu dzięki już nie pada, bo przez liczne ulewy, opóźnienia były tygodniowe - przekazała na InstaStories. Choć na razie nie zdradziła, gdzie dokładnie znajduje się nowy dom, wygląda na to, że przeprowadzka to tylko kwestia czasu. Zdjęcia wnętrza zobaczysz tutaj:

Małgorzata Rozenek kupiła apartament w Kołobrzegu

Przypomnijmy, że w 2024 roku Małgorzata Rozenek-Majdan pochwaliła się zakupem nowego apartamentu w popularnym nadmorskim kurorcie - Kołobrzegu. Na Instagramie opublikowała zdjęcie z aktem notarialnym i wyznała, że tym razem zrealizowała cel z własnej listy marzeń. - Jeżeli poprzednie mieszkania kupowałam dla synów, to dla kogo jest ten apartament? - napisała z uśmiechem. Czytaj całość: Rozenek pochwaliła się nowym APARTAMENTEM! Postawiła na wyjątkową lokalizację. "Cel z listy marzeń"