Odbyła się coroczna Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja - za nami 34. edycja tego wydarzenia. Wszystko z okazji kolejnych urodzin stacji radiowej należącej do Tadeusza Rydzyka. W pielgrzymce na Jasną Górę tłumnie uczestniczyli politycy Prawa i Sprawiedliwości m.in. Przemysław Czarnek oraz Antoni Macierewicz. Wielu zwróciło uwagę na fakt, że podczas wydarzenia wystąpił zespół Bayer Full. Nie obyło się bez dobitnych komentarzy.

REKLAMA

Zobacz wideo

Bayer Full wystąpił podczas pielgrzymki na Jasną Górę

Jednym z punktów pielgrzymki był dwugodzinny koncert zespołu Bayer Full. Większość z pewnością kojarzy ich z takich utworów jak "Majteczki w kropeczki" oraz "Moja mała Blondyneczko". Oczywiście te piosenki nie zostały przez nich wykonane w tak podniosłej dla wielu sytuacji. Usłyszeć można było utwory maryjne. - Dla nas jest to zaszczyt, być tu z wami, śpiewać dla naszej matki Maryi, naszej królowej Polski i Boga ukochanego, dlatego rozpoczynamy, jak każdy koncert w Polsce, piosenką maryjną, za to, że mamy w Polsce pokój i możemy spotykać się w takich cudownych miejscach - mówił ze sceny lider zespołu Sławomir Świerzyński.

Przerywnikami w koncercie były anegdoty wokalisty, a także wypowiedzi księży. Nie zabrakło również promocji inicjatyw katolickich. Wspomniano również o spotkaniu autorskim z... Danielem Obajtkiem, który napisał autobiografię. Na koniec wydarzenia wybrzmiała piosenka z repertuaru zespołu - "Wszyscy Polacy to jedna rodzina".

Bayer Full zaśpiewał religijne piosenki. W sieci poważnie zawrzało

Na stronie Radia Maryja na Facebooku pojawiło się nagranie ze wspomnianego koncertu. Pod filmem możemy zobaczyć wiele komentarzy. Niektórzy byli zachwyceni wydarzeniem. "Wspaniale Bayer Full śpiewacie. Kochani byliście i jesteście wspaniali". "Piękny koncert", "Wspaniale było" - czytamy. Inni gorzko podsumowali występ zespołu, który specjalizuje się przede wszystkim w disco polo. "Tanie i prymitywne, na panu Bogu nie można zarabiać, myślę, że to się źle skończyć dla repertuaru", "Jakie to prostackie i prymitywne!", "Co to za religijne disco polo? Koszmar" - grzmieli niezadowoleni internauci.