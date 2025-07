Ania Bardowska z programu "Rolnik szuka żony" jest żoną Grzegorza Bardowskiego, którego poznała w programie. Rolnik od razu stracił głowę dla Ani i odesłał inne kandydatki do domów. Chciał bowiem poznać bliżej tylko ją. Teraz Ania i Grzegorz tworzą zgrane małżeństwo i są rodzicami dwójki dzieci - Jasia i Liwii. Anię Bardowską pokochali widzowie oraz internauci, którzy cały czas śledzą ją na Instagramie, choć od jej udziału w show minie niedługo dziesięć lat. Żona rolnika korzysta z popularności i chętnie pokazuje, jak wygląda jej codzienność. Tym razem ujawniła, że planuje zrobić kiszone ogórki. Fani przecierają oczy ze zdumienia, co zamierza do nich dodać.

REKLAMA

Zobacz wideo "Rolnik szuka żony". Ania Bardowska pojawiła się w programie TVP. Nie wiedziała, na jaki test idzie

Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" zaskoczyła fanów. Ujawniła, jaki składnik dodaje do ogórków kiszonych

Ania Bardowska regularnie wrzuca nowe nagrania i posty na Instagram. Niemal codziennie zagaduje fanów na InstaStories, mówiąc im, jak spędza dzień lub co planuje zrobić. Tym razem podzieliła się wiadomością, że jedzie do banku złożyć wniosek o kredyt (razem z mężem planuje dokupić kilka hektarów ziemi), a potem chce zająć się ogórkami kiszonymi. Z kolei następne nagranie zaskakuje. Żona rolnika pokazała bowiem drzewo wiśni i ujawniła, co dodaje do ogórków kiszonych. "Liście wiśni do kiszonych ogórków" - napisała.

Choć brzmi to zaskakująco, okazuje się, że liście wiśni to składnik, który przydaje się do kiszenia ogórków. Zapewniają one bowiem warzywom twardość i chrupkość dzięki zawartym w nich garbnikom. To właśnie one zapobiegają rozbijaniu pektyn w ogórkach, dzięki czemu nie stają się miękkie po ukiszeniu. Ale to nie wszystko. Liście wiśni mogą też wpływać na trwałość kiszonki oraz wzbogacić jej smak. Ania Bardowska doskonale więc wie, co robi. W końcu jest doświadczoną gospodynią.

Ania Bardowska może liczyć na pomoc przy kiszeniu ogórków. Wszystko nagrała na InstaStories

Zanim Ania Bardowska zabrała się do kiszenia ogórków, okazało się, że to praca niemal grupowa. Najpierw musiała poprosić teścia o przywiezienie ogórków, a potem razem z córką Liwią zaczęła przygotowywać wszystkie składniki. Na InstaStrories pokazała, jak obierały czosnek, który potem trafi do słoików z ogórkami. Litrowe słoiki też musiała przygotować - zdradziła fanom na Instagramie, że przyniosła je z garażu i pokazała, jak wstawia do zmywarki.