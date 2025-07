18. urodziny Yamala to aktualnie temat numer jeden w hiszpańskich mediach. W sieci wybuchła prawdziwa burza po tym, jak na jaw wyszło, że do zabawiania gości miano zatrudnić osoby niskorosłe. "Zakazane są widowiska lub zajęcia rekreacyjne, w których osoby z niepełnosprawnościami lub inne okoliczności są wykorzystywane do wywoływania wśród publiczności drwin, ośmieszania lub szyderstw w sposób naruszający poszanowanie godności ludzkiej" - czytamy na jednym z portali. Teraz media obiegły kolejne zaskakujące wieści.

Modelka ujawniła, jaką propozycję miała otrzymać od osób zajmujących się przyjęciem Yamala. Nie była jedyna

Hiszpańska modelka Claudia Calvo ujawniła w programie "TardeAR" jakoby była w gronie dziewczyn, które próbowano zwerbować na potrzeby imprezy Yamala. Jak twierdzi, chętne mogły otrzymać nawet 10-20 tysięcy euro, jednak musiały spełnić konkretne warunki. - Szukali blondynek o bardzo konkretnych wymiarach klatki piersiowej. Zabronili też zabierania ze sobą telefonów - opowiadała. Nie było także do końca sprecyzowane, czym miałyby się zajmować. Podczas rozmowy z Calvo na ekranie widniała belka z napisem: "Poprosili o dwanaście dziewczyn na urodziny Lamine'a". Internauci nie kryli oburzenia. "Okropne. Ktoś musi naprawdę porozmawiać z tym dzieciakiem", "I wy porównujecie tego gościa z Messim?", "Gość z dnia na dzień robi się coraz dziwniejszy. Ostatnie doniesienia naprawdę mnie zaniepokoiły" - czytamy.

Lamine Yamal w ogniu krytyki. Potępiło go stowarzyszenie ADEE

Informacje o zatrudnieniu osób niskorosłych dotarły do ADEE - Stowarzyszenia Osób z Achondroplazją i Innymi Dysplazjami Szkieletowymi z Karłowatością. Wydano w tej sprawie oświadczenie. "ADEE potępia i publicznie piętnuje zatrudnienie osób z karłowatością jako elementu rozrywki podczas niedawnej imprezy z okazji 18. urodzin piłkarza Lamina Yamala. Stowarzyszenie zapowiada podjęcie kroków prawnych i społecznych w celu ochrony godności osób z niepełnosprawnościami, uznając, że tego rodzaju działania naruszają nie tylko obowiązujące przepisy prawa, ale również podstawowe wartości etyczne społeczeństwa, które powinno być równościowe i pełne szacunku" - napisano.