Janusz Chabior zapozował z bratem. Fani przecierają oczy ze zdumienia

Bez wątpienia Janusz Chabior to jeden z najbardziej charakterystycznych aktorów na polskiej scenie. Zasłynął dzięki wielu rolom, wśród których były te w "Listach do M.", "Służbach specjalnych" czy "Furiozie". Nie każdy jednak być może wie, że Janusz Chabior ma młodszego o trzy lata brata Piotra. I choć panowie nie są bliźniakami, to fani mieli spory problem, by ich rozróżnić na zdjęciu.

Zobacz wideo Janusz Chabior: Jeżeli nie ma dobrego scenariusza, nie ma dobrego filmu

Janusz Chabior pokazał brata. "Jak dwie krople wody"

Janusz Chabior jest aktywny na Instagramie, gdzie chętnie wrzuca zdjęcia i nagrania. Tym razem pochwalił się zdjęciem z bratem Piotrem, które zostało zrobione podczas wizyty u mamy. "Skumbrie w tomacie albo Chabiory w pelargoniach, czyli braciarska balkonówka u mamy" - napisał Janusz Chabior w opisie. Do tego aktor dorzucił serię zdjęć ze swoim bratem, na których robią zabawne miny, pozując wśród kwiatów.

Fani natychmiast ruszyli do komentowania i nie mogli się nadziwić, jak bardzo bracia są do siebie podobni. "Jak dwie krople wody", "Trudno jest mi ustalić, który ładniejszy", "Panowie, jesteście do siebie podobni jak bracia", "No jacyś tacy podobni", "Panowie się kiedyś pokłócili, który przystojniejszy?", "Jak sklonowany", "Widzę podwójnie", "Zdecydowanie Chabiory w plargoniach! Jest moc!", "Trudno was od siebie odróżnić" - pisali fani.

Kim jest brat Janusza Chabiora? Nie poszedł w ślady brata

Jak się okazuje, Piotr Chabior nie zdecydował się iść w ślady starszego brata, ale też związał się ze światem artystycznym. Został bowiem fotografem, a jego prace są bardzo oryginalne i nietypowe. Piotr Chabior wykonuje głównie portrety aparatem wielkoformatowym, o czym wspomniał sam Janusz Chabior. Aktor wrzucił zdjęcie zrobione przez brata i nie ukrywał dumy oraz zachwytu nad jego talentem. "Mój brat robi portrety aparatem wielkoformatowym, a odbitki wykonuje techniką cyjanotypii na papierze akwarelowym z tonowaniem w czarnej herbacie. Technika ta została wynaleziona w latach 40. XIX wieku. Brzmi to trochę kosmicznie, ale efekt rewelacyjny" - napisał na Instagramie.