Marta Nawrocka jest niezwykle aktywna w mediach społecznościowych. Żona prezydenta elekta chętnie dzieli się na swoim profilu na Instagramie relacjami z oficjalnych wizyt. Nie brakuje na nim również prywatnych, rodzinnych kadrów. 13 lipca przyszła pierwsza dama odwiedziła województwo lubelskie, gdzie zawitała do Muzeum Wsi Lubelskiej. W pewnym momencie odpięła wrotki i dała się ponieść muzyce.

REKLAMA

Zobacz wideo Karol Nawrocki odebrał uchwałę o wyborze prezydenta. "Będę burzyć mury nienawiści"

Marta Nawrocka, jakiej jeszcze nie widzieliśmy. W komentarzach zawrzało

Mieszkańcy Lubelszczyzny przywitali Nawrocką z przytupem. Były śpiewy, były tradycyjne stroje ludowe i tańce, którym dała się ponieść również przyszła pierwsza dama. Na jednym z kadrów widzimy Nawrocką w towarzystwie starszego mężczyzny, która pląsa w rytm piosenki "Hej Sokoły". Żona prezydenta elekta zadbała nawet o odpowiednie obuwie - wskoczyła w wygodne adidasy, dzięki którym mogła bez problemu dotrzymać kroku swojemu żywiołowemu partnerowi. Jak ocenili to jej obserwatorzy? "Kobieta z krwi i kości, do tańca i do różańca, brawo", "Brawo! Proszę dalej taką być - otwartą na wszystkich ludzi!", "Nareszcie pierwsza dama, która wychodzi do ludzi" - pisali internauci. Nagranie, o którym mowa, znajdziecie na końcu artykułu.

Marta Nawrocka pod lupą brytyjskiej stylistki. Tak ją oceniła

Karol Nawrocki niedługo obejmie urząd prezydenta Polski. Nic więc dziwnego, że zarówno on, jak i jego żona budzą ogromne zainteresowanie. Wiele osób zaczyna coraz bardziej przyglądać się samej Nawrockiej. Nie tylko temu, jak się zachowuje, ale także jak się ubiera. W ostatniej rozmowie z Plotkiem jej kreacjom przyjrzała się ekspertka modowa Natalie Courtois. - Wygląda na to, że Marta Nawrocka postawiła na połączenie stylu Jackie O i Caroline Bessett-Kennedy, czyli ponadczasowych ikon stylu, łącząc pastelowy tweed ze spodniami do kostek i codziennym obuwiem. Wolałabym, żeby postawiła na te elementy zamiast na formalne krawiectwo, które moim zdaniem mogłoby wymagać bardziej eleganckiego kroju, by podnieść rangę stylizacji - oceniła. Zgadzacie się z jej opinią?