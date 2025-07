Małgorzata Niemirska w tym roku skończyła 78 lat. Największą popularność przyniósł jej kultowy polski serial "Czterej pancerni i pies", gdzie wcielała się w rolę Lidki. Nie wszyscy wiedzą, jak młodo zaczęła pracę na planie - miała wtedy zaledwie 16 lat. Rola w serialu pozwoliła jej rozwinąć karierę, ale była dla niej także niemałym utrapieniem. Mimo wielu późniejszych ról w teatrze i telewizji w oczach ludzi na zawsze pozostała Lidką. - Siedem lat młodości w tych samych butach, furażerce, mundurze - to się mogło znudzić. Do tego wyjazdy na poligony, wcale nie było łatwo. Nie miałam życia. Potem przyszły długie lata zmagania się z wizerunkiem Lidki. Teraz czuję sentyment do tej postaci, ale wtedy bywało strasznie - mówiła w rozmowie z "Rzeczpospolitą".

Małgorzata Niemirska odrzuciła wiele propozycji ról. "Opłacało się"

Małgorzata Niemirska nadal jest aktywna zawodowo i występuje w popularnych produkcjach. Mogliśmy oglądać ją m.in. zakończonym w 2024 roku serialu "Leśniczówka". Na swoim koncie ma też takie produkcje jak m.in. "Samo życie" czy "Złotopolskich", które swego czasu biły rekordy oglądalności. Niemirska wielokrotnie podkreślała w wywiadach, że teatr jest jej o wiele bliższy i wiele propozycji filmowych odrzuciła. - Nigdy nie interesowały mnie role amantek, wolałam nie grać w czymś, czego nie ceniłam. Poza tym w pewnym momencie postawiłam na życie prywatne. Opłacało się. Do pewnego momentu miałam bardzo szczęśliwe życie. I cóż by mi przyszło z tego oglądania siebie na ekranie? Ale kto wie, czym zaskoczy przyszłość. Jeszcze wiele rzeczy mogę, jak to mówią, ogarnąć - wyznała w rozmowie z serwisem Onet.

Małgorzata Niemirska ukojenie znajdowała w teatrze. "Pomógł mi przetrwać najgorsze, najtrudniejsze chwile"

Małgorzata Niemirska miała wyjątkowo burzliwe życie prywatne, które było wiązane z wielkim towarzyskim skandalem. Aktorka miała 27 lat, kiedy zakochała się w zajętym już mężczyźnie. W dodatku sama była mężatką. W jednym z wywiadów przyznała, że to właśnie teatr w trudnych życiowych momentach był dla niej wybawieniem. - Musiałam sobie w życiu radzić, wszyscy mówią, że jestem bardzo silna, choć ja tej siły u siebie nie widzę. Chyba to właśnie teatr pomógł mi przetrwać najgorsze, najtrudniejsze chwile. Mam zawód, który kocham, pracuję najlepiej, jak umiem - dodała w rozmowie z Onetem.