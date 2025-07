Wiele osób interesuje, jak znani ludzie dbają o zdrowie i wygląd na co dzień. Edyta Pazura od dłuższego czasu przyciąga uwagę swoją obecnością w mediach społecznościowych, gdzie chętnie dzieli się fragmentami życia prywatnego. Jednym z jej stałych rytuałów są sesje Q&A na Instagramie, podczas których otwarcie odpowiada na pytania fanów. Tym razem żona Cezarego Pazury zdradziła, jak wygląda jej podejście do dbania o siebie.

Edyta Pazura otworzyła się przed fanami i wyjawiła, jak o siebie dba. Podejście do kalorii zaskakuje

W jednej z ostatnich sesji pytań i odpowiedzi Edyta Pazura podzieliła się szczegółami na temat swojej codziennej rutyny i podejścia do zdrowego stylu życia. Jedno z pytań dotyczyło tego, ile kalorii je oraz jak często trenuje. "Trenuję pięć-sześć razy w tygodniu, a kalorii nie liczę, bo nie mam na to czasu" - odpowiedziała Pazura, dając do zrozumienia, że stawia na regularną aktywność fizyczną, ale bez obsesyjnego liczenia kalorii. Inne pytanie dotyczyło z kolei jej ulubionej kawy i ilości, jaką pije każdego dnia. "Piję jedną czarną kawę dziennie" - czytamy.

Nie da się ukryć, że Q&A poza tym, że jest źródłem motywacji i pozytywnej energii dla obserwatorów Pazury, to często także okazją do bliższego poznania się. "Widziałam cię dziś! Przepięknie wyglądasz. Wstydziłam się podejść" - napisała jedna z internautek. Odpowiedź Pazury pokazała, że ma spory dystans do siebie. "O nie... Dzisiaj to akurat mam ochotę zakopać się pod ziemię, bo coś mnie uczuliło i mam całą twarz w krostach" - odparła na InstaStories.

Edyta Pazura zdradziła, co ją łączy z mężem

Edyta Pazura w 2009 roku stanęła na ślubnym kobiercu ze starszym o 26 lat Cezarym Pazurą. Od tamtej pory tworzą zgodne małżeństwo. Zapewne wielu fanów aktora nie raz zastanawiało się, co połączyło parę. W ostatnim Q&A Pazura wyjawiła, jakie mają wspólne zainteresowania. "Podróże i dobre kino" - odpowiedziała bez wahania na pytanie internauty. Jesteście zaskoczeni?