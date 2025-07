Joanna Koroniewska aktywnie prowadzi instagramowy profil, na który regularnie wrzuca kolejne posty, zdjęcia i nagrania. Utrzymuje też stały kontakt z fanami, reagując na ich aktywność. Często też odpowiada na hejterskie komentarze. Tym razem znów nie wytrzymała i odpaliła się po kolejnych zarzutach. Odpowiedziała internautce długim postem. Wrzuciła też serię zdjęć, na których zaprezentowała się w różnym wydaniu.

Joanna Koroniewska znów reaguje na hejt. Odpowiedź pójdzie internautce w pięty

Joanna Koroniewska nie ma problemu, aby na Instagramie pokazywać się w pełni naturalnym wydaniu, bez makijażu i filtrów, co zdecydowana większość jej fanów bardzo w niej ceni. Niestety, Koroniewska spotyka się też z hejtem i zarzutami "zaniedbania". Tym razem jednej internautce nie spodobało się, że aktorka reklamowała odmładzający produkt. "To dziwne, że ty taka naturalna robisz takie reklamy. Myślałam, że lubisz się starzeć" - napisała. Wtedy Joanna Koroniewska nie wytrzymała i dodała długi post.

"Czy jeśli mam dystans do siebie i często pokazuję wam się tutaj w niepełnej krasie (...), czy to oznacza, że o siebie nie dbam, że nie chcę wyglądać młodziej, lepiej? Że nie chcę mieć lepszego ciała czy kondycji? Bo lubię się starzeć?! Lubię wyznaczać sobie cele i do nich dochodzić. Akceptuję upływ wieku, co wcale nie oznacza, że o siebie nie dbam. Ba. Nawet więcej. Naturalność to jedno, praca nad sobą i własnym ciałem i słabościami to drugie. Ja jestem niemal w ciągłych treningach. (...) W tej kwestii nadal nic się nie zmieniło. Bo ważne jest, że robię to dla siebie. Jeśli chcesz, żebym dała ci dyspensę i drogę na skróty - to nie tutaj. Tutaj znajdziesz pot i łzy. Ale przede wszystkim regularność i konsekwencję. Taka już jestem. Ale też odnajduję mega satysfakcję, że może być lepiej, mimo że bliżej do pięćdziesiątki niż czterdziestki. Ty masz prawo być taka, jaka chcesz. Ja wybrałam taką drogę, a ty?!" - napisała.

Joanna Koroniewska powiedziała dość. Tak potraktowała hejterki

Joanna Koroniewska ma dość hejtu. W marcu tego roku postanowiła pokazać hejterkom, gdzie ich miejsce. Po serii okropnych komentarzy zdecydowała się... ujawnić ich wizerunek. W ten sposób udowodniła, że nikt nie jest bezkarny. "Uwaga! Dla wszystkich, których wręcz 'boli' brak make-upu na moim profilu, specjalnie i wyjątkowo - wersja pomalowana" - zaczęła wpis. Na kolejnych zdjęciach zamieściła wizerunki internautów, którzy obrażali ją za brak make-upu. "Koniecznie się wymaluj, bo ludzi straszysz", "Jak można tak się obnażać przed światem" - brzmią niektóre z obrzydliwych komentarzy. Aktorka pokusiła się też o smutną refleksję. "Te osoby, które piszą te mocne komentarze, często są mamami, ojcami, babciami etc. Piękny przykład dla młodszego pokolenia. Ja polecam coś zgoła innego - po prostu żyj i daj żyć innym!" - napisała. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.