12 lipca Iga Świątek zmierzyła się z Amandą Anisimovą. Polka zwyciężyła z wynikiem 6:0, 6:0. Po zakończonym meczu odebrała trofeum z rąk księżnej Kate. Nie kryła, że był to dla niej ogromny zaszczyt. -Ogólnie to, że otrzymałam trofeum od Jej Wysokości, było czymś surrealistycznym. Jestem fanką rodziny królewskiej od dziecka, więc to był niezwykły moment i bardzo to doceniam. Jestem wdzięczna za to, że mogłam dostać to trofeum od Jej Wysokości - mówiła na konferencji prasowej. Teraz Iga Świątek pojawiła się na pamiątkowej sesji zdjęciowej.

Iga Świątek zapozowała z trofeum. Tak się wystroiła

13 lipca Iga Świątek pojawiła się na korcie centralnym, gdzie odbyła się pamiątkowa sesja zdjęciowa. Tenisistka pozowała z trofeum, m.in. w loży królewskiej. Uwagę przykuła nie tylko nagroda Świątek, ale także jej stylizacja. Postawiła na błękitną sukienkę z odkrytymi ramionami. Co o tym wyborze modowym sądzi projektant Robert Czerwik? - Iga zaprezentowała się w wyjątkowo eleganckiej sukience w pięknym odcieniu szarego błękitu, który subtelnie podkreślał jej naturalną urodę. Klasyczna forma została przełamana ciekawym detalem – marszczeniem w okolicy brzucha. Dodatkowym akcentem były rozcięte rękawki, nadające całemu lookowi lekkości i świeżości. Stylizacja była prosta, ale bardzo efektowna – Iga wyglądała olśniewająco i z klasą. Gratuluję zwycięstwa – to ogromna duma dla nas wszystkich - skomentował dla nas projekrant.

Iga Świątek usłyszała od księżnej Kate ważne słowa. "Upewnij się, że..."

Iga Świątek porozmawiała z księżną Kate po meczu. Ekspert od ruchu warg rozszyfrował treść słów Middleton. - Cudowne, wspaniałe osiągnięcie, świetna robota. Gratulacje i teraz ciesz się tym. Miłego świętowania w domu. Upewnij się, że masz trochę czasu na odpoczynek - miała powiedzieć żona księcia Williama tenisistce. Na instagramowym profilu książęcej pary pojawiły się nagrania z Wimbledonu, gdzie również nie zabrakło wzmianki o Idze Świątek. "Wspaniały dzień na Wimbledonie. Gratulacje Iga Świątek za genialne zwycięstwo" - czytamy w opisie wideo.